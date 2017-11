Serie A, il Var e Babacar gelano la Lazio: 1-1 con la Fiorentina

Il Var e Babacar gelano la Lazio in pieno recupero: decisivo a conti fatti nel bloccare la corsa dei biancoelesti, il fallo di Caicedo su Pezzella che al 93esimo ha permesso alla Fiorentina di replicare al gol del difensore laziale De Vrij messo a segno al 25esimo del primo tempo. Risultato beffardo per la squadra di Simone Inzaghi ma sostanzialmente corretto. Da segnalare le grandi parate di Sportiello su Parolo e Strakosha su Pezzella.

LA PARTITA

Partita dalla strategia facilmente leggibile: Lazio propositiva, Fiorentina attendista, pronta a ripartire in velocità sfruttando le qualità dei suoi attaccanti. Solo che quando dopo 25 minuti la testa di Vrij porta avanti i biancocelesti, agire di contropiede diventa sicuramente più arduo. E allora ne esce una partita bloccata, con poche occasioni, qualche chance sprecata e l'impressione di un equilibrio sostanziale rotto più che altro da un solo episodio.



Così, tra un gol fallito da Parolo e un tentativo pericoloso di Immobile da un lato e un destro di Chiesa parato da Strakosha dall'altro, ecco che proprio un altro episodio ripristina l'equilibrio. Tutto succede dopo il 90esimo: rovesciata di Pezzella, Strakosha replica ancora alla grande ma nella stessa azione il Var pesca il fallo di Caicedo proprio sul difensore viola e Massa concede il rigore che Babacar realizza.



Risultato sostanzialmente giusto ma sicuramente beffardo per la Lazio che vede sfumare in pieno recupero il successo e l'aggangio alla Roma al quarto posto. Per i viola, invece, una giusta iniezione di fiducia.