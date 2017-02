Serie A, Fiorentina-Udinese 3-0: show di Borja Valero e Bernardeschi

LA PARTITA

La qualità fa la differenza nella notte del Franchi e la Fiorentina può pensare all'Europa League. Quella che fa rima con Borussia Moenchengladbach, avversario di Coppa giovedì, e quella del 2017-18 per la quale è ancora in corsa grazie ai 3 punti conquistati ai danni di una Udinese ben messa in campo nel primo tempo, ma che è ancora troppo poco incisiva in attacco. Fiorentina-Udinese si conferma gara da oltre 3 reti a partita e il Franchi resta tabù per i friulani, che in questo stadio non vincono dal 2007. Nella serata dove brilla Borja Valero (un gol e un assist) e Bernardeschi regala giocate di fino, c'è spazio pure Babacar (titolare al posto di Kalinic), per una rete fortunata, sì, ma che per il senegalese vale moltissimo perché arriva dopo un periodo non esaltante.



Proprio Babacar riscalda subito i guantoni di Karnezis, in avvio di partita, ma col passare dei minuti l'Udinese prende le misure, caricandosi l'onere di manovrare e quindi costringendo la Fiorentina a giocare in ripartenza o ad affidarsi ai lanci lunghi. La Viola rischia grosso al 20', quando si fa trovare scoperta e Widmer, involato verso la porta, è fermato solo dal recupero di Milic al limite del fallo, che fa protestare i friulani per un rigore non ravvisato da Mariani. La gara è equilibrata, con spazi ridottissimi per entrambe, ma con gli uomini di Sousa in grado di arrivare comunque più volte alla conclusione - con Badelj da fuori area e Babacar di testa – pur senza far venire i brividi a Karnezis. Per sbloccare il risultato, ci vuole la giocata. Anzi due. A 4' dall'intervallo, Bernardeschi centra la traversa con un numero dei suoi. Sulla ribattuta, Borja Valero si coordina e la gira in porta col destro, tornando al gol dopo quasi un anno: lo spagnolo, infatti, non segnava dal 2-1 sull'Inter del 14 febbraio 2016.



L'Udinese non ci sta a perdere e lo fa capire con un avvio di ripresa più aggressivo in cui va vicino al pari con l'occasione impostata da De Paul, uno scavetto morbido per il colpo di testa di Zapata, murato da Tatarusanu d'istinto. Le squadre sono più lunghe. Ne guadagna lo spettacolo (perché il match si fa vivace) e ne guadagna pure la Fiorentina, che riesce a inserirsi meglio tra le maglie bianconere e trova il raddoppio con Babacar (17' st), bravo a tirare in porta su assist di Borja Valero, ma anche fortunato per la deviazione di schiena di Samir che mette fuori causa Karnezis. Il senegalese - poco dopo sostituito da Kalinic - esce di scena col suo nono gol stagionale, il quinto in campionato. La Fiorentina non si accontenta e insiste in attacco. Sousa fa debuttare Saponara (in campo dal 29' st), ma a chiudere i conti ci pensa Bernardeschi, trasformando dal dischetto il penalty assegnato per il fallo di mano in area di Fofana sulla punizione dello stesso talento di Carrara. E' la chiusura del cerchio in una partita che rilancia le ambizioni europee della Viola, ancora imbattuta in casa. Domenica sera, però, si va al Meazza per lo scontro diretto con il Milan. Servirà la migliore Fiorentina, anche perché non si potrà contare sulle magie di Bernardeschi, squalificato.