Serie A: Fiorentina-Torino 2-2, Belotti rimonta la Viola

LA PARTITA

"Il lupo perde il pelo ma non il vizio" recita un vecchio adagio. A distanza di soli 4 giorni, la Fiorentina subisce una nuova rimonta e getta al vento una vittoria ormai in cassaforte che avrebbe riportato un po' di sereno dopo la debacle in Europa League. Con i tifosi sul piede di guerra - in Fiesole appare lo striscione “Rispetto per Firenze”, poi partono i cori contro la squadra e l'allenatore e i Della Valle - la Viola gioca un'ora di grande calcio, aiutata da un Torino inguardabile, e sembra poter gestire con tutta tranquillità. Poi, però, finisce la benzina con le fatiche di coppa che rendono gambe e muscoli pesanti. In pratica al Toro basta una mezzora giocata bene per riprendere il match. Mihajlovic si gode un Belotti sembre più decisivo: il Gallo sbaglia l'ennesimo rigore di questa stagione, ma non si abbatte e da grande attaccante sigla una doppietta in 20' che salvano il Toro. Alla Fiorentina non basta uno straordinario Chiesa: Tello si impegna ma davanti alla porta gli viene il braccino. A fine gara sono altri fischi: Sousa salva la panchina, ma lo aspetta un'altra settimana di polemiche e contestazione.



Paulo Sousa perde Ilicic nel riscaldamento (problema a un tricipite): al suo posto c'è Tello. Largo al 4-2-3-1, con Sanchez terzino sinistro e Salcedo a destra. Nel Toro Boyè viene preferito a Ljajic e Lukic a Valdifiori come cervello di centrocampo. La Fiorentina parte fortissimo e dopo appena 8' sblocca la gara: dopo un'azione insistita di Chiesa, Hart è super su Borja Valero, ma Saponara è il più lesto e in acrobazia mette la palla in fondo al sacco. Primo gol in viola per l'ex Empoli. Un sigillo che dà il la a un vero e proprio monologo della formazione di casa, con un Chiesa in serata super. Per fortuna del Toro anche Hart lo è e così il portiere inglese evita la goleada. Al 16' Ajeti sbaglia l'intervento, Hart fa una super parata su Kalinic tutto solo. Dieci minuti dopo Tello imbeccato da Chiesa calcia a lato. Chiesa è incontenibile per il povero Barreca e al 33' pesca ancora Tello, ma lo spagnolo - bravo negli inserimenti - non ha di certo l'istinto del bomber e spara ancora contro Hart. Poi Kalinic non trova la porta. E' solo questione di tempo, però, per il raddoppio che arriva al 39': corner di Borja Valero, Zappacosta si perde Kalinic che di testa trova il raddoppio. E il Toro? Davvero poca cosa, solo qualche iniziativa sulle fasce ma nulla che impensierisca Tatarusanu.



La Fiorentina sfiora il tris al 6' con un diagonale che si spegne a lato di pochissimo. Sembra solo rimandato, ma la gara cambia volto al 16', quando lo sciagurato Salcedo stende Boyè: rigore che Belotti calcia contro la parte alta della traversa. La chance sprecata, però, non abbatte il Toro che approfitta di una Fiorentina stanca per incornarla. E chi se non il miglior bomber del campionato poteva ribaltare una gara ormai persa? Belotti fa doppietta e sale in vetta alla classifica dei cannonieri. Al fianco di Higuain e Dzeko, il Gallo non sfigura nemmeno un po'. La Fiorentina si lecca le ferite e in quattro giorni dice praticamente addio all'Europa per due volte.