Serie A: Fiorentina-Milan 1-1, Calhanoglu salva Gattuso Succede tutto nella ripresa: una rete del turco risponde al vantaggio di Simeone

di CESARE ZANOTTO 30 dicembre 2017

Nell'anticipo dell'ora di pranzo, il Milan pareggia contro la Fiorentina e torna a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive. Al Franchi, dopo un primo tempo a ritmo lento, finisce 1-1: Simeone sblocca la gara al 71' con un colpo di testa che supera Donnarumma, il pareggio - tre minuti più tardi - porta la firma di Calhanoglu, bravo a infilare in rete una respinta corta di Sportiello.

LA PARTITA

Non riesce a trovare un po' di continuità il Milan, che dopo il successo nel derby di Coppa Italia strappa un pareggio sofferto in casa della Fiorentina. Gattuso rinvia nuovamente l'appuntamento con i tre punti (un punto nelle ultime tre gare) e rimane bloccato a metà classifica: l'Europa League rimane comunque un'ipotesi ancora concreta, ma in vista del 2018 la squadra farebbe bene a concentrarsi innanzitutto sulla parte fisica. Come anticipato da Ringhio ieri in conferenza stampa, i rossoneri sono in grande difficoltà atletica e gli scarsi risultati non sono altro che una naturale conseguenza di tutti questi problemi.



Nella prima parte di gara, a un certo punto, pare che le due squadre scelgano di specchiarsi con grande calma e tranquillità. Il 4-3-3 della Fiorentina prende di più l'iniziativa in mezzo al campo ma non trova sbocchi sulle corsie laterali, dove i rossoneri - che senza palla si schierano con un 4-5-1 - chiudono ogni varco. Thereau e Gil Dias non offrono alcun supporto a Simeone, il Milan invece resta passivo sperando, forse, in qualche ripartenza che però non arriva mai. La prima vibrazione nasce dunque da un errore, quello di Bonucci, che costringe Romagnoli a stendere Simeone al limite dell'area (39'). E il primo tiro è sempre del Cholito, che al 42' trova la risposta di Donnarumma. La Fiorentina chiude la prima frazione sfiorando di nuovo il gol al minuto 46, quando Gil Dias colpisce di testa un bel cross di Biraghi, con il portiere rossonero bravo a deviare in corner.



Finalmente cambia l'atteggiamento nella ripresa, con le due squadre pronte a giocarsela e, di conseguenza, anche ad allungarsi. Badelj (47') e Suso (51') scaldano le mani dei portieri, poi è Simeone a rompere lo status quo con un prepotente colpo di testa al 71': Biraghi crossa da sinistra e l'argentino sbuca alle spalle di Bonucci per l'incornata vincente. Gattuso si agita e a salvarlo ci pensa Calhanoglu, inserito dal tecnico a inizio secondo tempo (53'): il turco è abile a ribadire in porta una superficiale respinta di Sportiello dopo un sinistro velenoso di Suso (74'). Un pareggio che probabilmente accontenta tutti ma non soddisfa pienamente nessuno: per entrare in Europa ci vuole anche del coraggio.

LE PAGELLE



Calhanoglu 7 - Il talento non gli manca, la buona notizia per Gattuso è la crescita dal punto di vista fisico. Entra con determinazione ed è bravo a pareggiare il vantaggio di Simeone.



Cutrone 5 - Titolare dopo il decisivo gol nel derby, stavolta non riesce a incidere. Tanta corsa generosa e pressing, ma con la palla tra i piedi combina nulla.



Bonucci 5 - Nel primo tempo rischia grosso quando perde una palla al limite dell'area contro Simeone. Nella ripresa, invece, si dimentica di marcarlo in occasione dell'1-0.



Borini 5,5 - Impeccabile in copertura, peccato che sia l'esterno di un tridente d'attacco e in fase offensiva non si veda mai.



Simeone 7 - Nel primo tempo fallisce un'occasione ma è bravo a crearla con un ottimo movimento. Segna di testa da centravanti di razza, non si ferma un secondo.



Badelj 6,5 - Lucido e ordinato, fa girare la sfera con buona precisione e discreta rapidità.



Thereau 5 - Gira a vuoto alle spalle di Simeone. Poca grinta e idee scarse.

IL TABELLINO



FIORENTINA-MILAN 1-1

Fiorentina (4-3-3): Sportiello 5; Laurini 6, Astori 6,5, Pezzella 6 (27' st Vitor Hugo 6), Biraghi 6,5; Benassi 6 (21' st Eysseric 6), Badelj 6,5, Veretout 6; Gil Dias 5,5 (9' st Chiesa 6), Simeone 7, Thereau 5.

A disp.: Dragowski, Cerofolini, Milenkovic, Lo Faso, Olivera, Cristoforo, Sanchez, Babacar, Saponara. All.: Pioli 6

Milan (4-3-3): G. Donnarumma 6,5; Calabria 5,5, Bonucci 5, Romagnoli 6, Rodriguez 5,5; Kessie 5,5 (46' st Locatelli sv), Montolivo 6, Bonaventura 5,5 (27' st André Silva 6); Suso 6,5, Cutrone 5, Borini 5,5 (8' st Calhanoglu 7).

A disp.: A. Donnarumma, Gabriel, Gomez, Musacchio, Gabbia, Zapata, Zanellato, Biglia, Antonelli. All.: Gattuso 6

Arbitro: Banti

Marcatori: 26' st Simeone (F), 29' st Calhanoglu (M)

Ammoniti: Romagnoli (M); Veretout (F)

Espulsi: -

LE STATISTICHE DI FIORENTINA-MILAN • Il Milan per la prima volta in questo campionato ha recuperato un punto da situazione di svantaggio.

• Il Milan ha conquistato 25 punti nelle prime 19 giornate di campionato: solo una volta con la Serie A a 20 squadre e nell’era dei 3 punti a vittoria ne ha conquistati di meno dopo i primi 19 turni di A (22 nel 2013/14).

• Record di tiri subiti per il Milan in un match di questa stagione: 18, uno in più della sfida con il Benevento.

• Oggi Gianluigi Donnarumma ha disputato la 100ª presenza con la maglia del Milan (in tutte le competizioni): per lui 33 clean sheets e 119 parate. • Un solo tiro effettuato dal Milan in questo primo tempo, meno che in qualsiasi altra prima frazione per i rossoneri in questo campionato.

• Si interrompe a 499 minuti l'imbattibilità della Fiorentina in campionato: dal 25' di Lazio-Fiorentina al 74' di Fiorentina-Milan.

• Secondo gol in Serie A per Calhanoglu, entrambi sono arrivati in trasferta.

• Sesto gol in campionato per Simeone: gli ultimi quattro sono arrivati tutti al Franchi.

• 17 dei 18 gol di Giovanni Simeone in Serie A sono arrivati su azione e da dentro l'area di rigore, l'altro su penalty.

• Il Milan ha sempre subito gol nelle ultime cinque giornate di campionato.

