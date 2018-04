Serie A, Fiorentina-Lazio 3-4: Inzaghi, rimonta da Champions

18 aprile 2018

LE PAGELLE



Luis Alberto 8 - Decide il match con una doppietta che vale tantissimo per la corsa Champions. Riapre la gara su punizione, poi la chiude con la zampata del 3-4. Accende i compagni con giocate che immagina soltanto lui.



Immobile 5,5 - La Lazio ne fa 4 e lui resta a secco. La generosità non gli manca e infatti corre per tre, davanti però spara a salve e un paio di volte fallisce l'ultimo passaggio.



Luiz Felipe 4 - Occupa malissimo il campo, leggendo nel modo sbagliato tutte le situazioni più importanti. Già ammonito, causa il rigore su Biraghi e viene graziato da Damato. Nella ripresa viene dribblato come un birillo da Veretout in occasione del 3-2.



Veretout 8 - Micidiale sui calci piazzati, segna su punizione e dagli 11 metri. Straordinario il lampo che vale il 3-2, a centrocampo è sempre pronto a spingere. Potrebbe fare meglio in fase difensiva.



Chiesa 6 - Punta l'uomo, si smarca, rincorre tutto e tutti. Solita prestazione frizzante, furbo quando provoca l'ingiusta espulsione di Murgia. Gli manca concretezza.



Gil Dias 5,5 - Nessuno squillo in fase offensiva. Gara di sacrificio, più che altro anonima.



Pezzella 5 - Distratto e lento, si fa bruciare da Luis Alberto sul 3-4 e arriva molte volte in ritardo.



Damato 3 - Nel primo tempo sbaglia l'impossibile. Viene da chiedersi a cosa serva il Var se poi certe decisioni errate, che possono indirizzare una partita, non vengono corrette con l'aiuto della tecnologia. Espelle Murgia dopo 14' per un inesistente fallo su Chiesa, che anzi appoggia la mano sul petto del biancoceleste. Inspiegabile anche il mancato giallo a Luiz Felipe (già ammonito), che stende da dietro Biraghi in occasione del rigore per la Viola. Poi non concede un dubbio rigore su Lucas Leiva.