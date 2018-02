Serie A: Fiorentina-Juventus 0-2, Allegri scavalca il Napoli e vola in vetta

LA PARTITA

La Juve non sbaglia un colpo, passa anche a Firenze contro la rivale più acerrima e mette di nuovo pressione al Napoli, che sabato riceve una Lazio ferita e con voglia di riscatto. Numeri impressionanti quelli dei bianconeri, che nel passato più recente avrebbero significato la solita fuga vincente. Nelle ultime 11 partite (Coppa Italia compresa) la Vecchia Signora ha fatto solo un pareggio, contro l'Inter, e ha vinto le ultime 8 gare di campionato. Uno solo il gol subito nelle ultime 11 giornate (16 gare ufficiali). Allegri festeggia nel migliore dei modi la panchina numero 200 in bianconero, ma la copertina è tutta per Bernardeschi. Una favola quella del grande ex che, fischiato ad ogni tocco di pallo, si è rivelato cuore ingrato, ma ha anche mostrato una personalità fuori dal comune. L'esultanza dopo il gol è rabbiosa e liberatoria e, al momento del cambio, si preso la sua razione di fischi senza fare una piega e senza mostrare alcuna emozione. Anche al Franchi si è avuto conferma che questa squadra, anche nelle serate un po' storte, alla fine ha talmente tanti campioni che in un modo o nell'altro porta sempre a casa i tre punti. Modo migliore per avvicinarsi alla Champions non c'era: il Tottenham è avvisato.



Pronti e via e la Juve prova subito a prendere il pallino del gioco, con la Fiorentina che pensa a occupare bene gli spazi e non vuole lasciare campo ai bianconeri, che con ampi spazi possono fare davvero male. Allo stesso tempo i padroni di casa attendono, ma giocano soprattutto in orizzontale. Il risultato è un primo tempo con pochissimi acuti e tutt'altro che spettacolare. La prima grande emozione la regala il Var. Al 18' Chiellini intercetta con il braccio un cross di Benassi. Guida non ha dubbi è decreta il rigore. Sul dischetto si presenta Veretout, che sistema il pallone, attende oltre due minuti e alla fine non riesce a battere il penalty. Il motivo? Il Var fa tornare sui suoi passi l'arbitro perché al momento del cross Benassi era in fuorigioco sul passaggio di Simeone toccato anche da Alex Sandro (secondo Fabbri al Var non intenzionalmente). Un'azione davvero controversa. La sosta prolungata danneggia i bianconeri, che perdono il filo del gioco e la Viola ne approfitta, impossensandosi del centrocampo. Higuain è troppo isolato, Bernardeschi non si accende mai e Sportiello passa un primo tempo (stranamente) sereno. Le emozioni sul campo si concentrano in un minuto, il 38. Prima Sportiello manda in angolo una punizione non irresistibile di Pjanic, poi Chiesa parte in contropiede e innesca Gil Dias: il portoghese salta Lichtsteiner, ma il suo destro colpisce il palo alla destra di Buffon. A Pioli rimane in gola l'urlo del gol, ma può essere soddisfatto della prova dei suoi ragazzi, a partire dagli attaccanti che hanno corso come matti (menzione speciale per Simeone). Allegri, che per tutto il primo tempo ha predicato calma ai suoi, deve inventarsi qualcosa per rendere la manovra più fluida e meno prevedibile.



Più che inventarsi qualcosa il tecnico, è il grande ex, fischiato ogni volta che toccava il pallone, a rispondere con i fatti in campo ai suoi ex tifosi con il dente avvelenato. Al minuto 11 Bernardeschi si procura una punizione dal limite e la trasforma sorprendendo Sportiello (non esente da colpe) sul proprio palo. La gioia del talento di Carrara è incontenibile e i fischi gli scivolano via come se nulla fosse. Pioli si gioca anche le carte Thereau ed Eysseric e proprio all'ex Udinese capita la palla migliore, ma Buffon si supera e si salva con i piedi. La Fiorentina ci mette cuore e corsa, ma questa Juve è davvero cinica e implacabile. Così Higuain nel finale trova il gol numero 14 scattando sul filo del fuorigioco e manda i titoli di coda. Napoli sorpassato e duello che si fa sempre più avvincente. Alla fine, però, ne rimarrà una sola...