Serie A: Fiorentina-Inter, in ballo l'Europa

22 aprile 2017

All'andata a San Siro fu l'Inter, già in mano a Stefano Pioli, a vincere 4-2 contro i gigliati con doppietta di Icardi (i nerazzurri partirono 3-0 dopo 19 minuti); quel successo mise fino ad una striscia di quattro successi consecutivi della Fiorentina tra l'ottobre 2014 e il febbraio 2016. L'ultima vittoria nerazzurra al Franchi risale al febbraio 2014 quando la squadra allora allenata da Mazzarri si impose per 2-1 contro quella di Montella grazie ai gol di Palacio e Icardi (momentaneo 1-1 di Cuadrado per i viola).



In totale sarà il confronto numero 158 in A tra Fiorentina e Inter: i nerazzurri conducono con 64 vittorie, l'ultima risalente al girone d'andata, 43 i successi viola mentre i pareggi sono in tutto 50. Il segno 'X' non si vede però da ben 10 turni, dal 2012, quando le due squadre pareggiarono 0-0 proprio al Franchi. Sarà una partita decisiva per l'Europa: un pari non serve a nessuno, un successo nerazzurro escluderebbe del tutto i viola mentre una vittoria dei gigliati, reduci dalla prima sconfitta casalinga della stagione contro l'Empoli, potrebbe rimescolare un po' le carte.