Serie A: Fiorentina-Inter 1-1, Simeone beffa Spalletti al 91'

LA PARTITA

Prosegue la lunga convalescenza dell'Inter, incapace di vincere da un mese (3 dicembre, 5-0 al Chievo) e in affanno sotto tanti, troppi aspetti. Contro una Fiorentina che all'opposto sta bene come mai da inizio stagione, i nerazzurri soffrono terribilmente e non riescono più a nascondere tutti i limiti di un gruppo a cui la sosta può solo fare bene: ricaricare batterie apparse definitivamente esaurite deve essere un obbligo. Le difficoltà dell'Inter sono innanzitutto fisiche, oltre che tecniche. Sono fisiche perché la squadra non riesce più a esprimersi con intensità, il pressing visto tra ottobre e novembre è svanito e i duelli individuali - contro una squadra viva come la Fiorentina - sono a senso unico e vanno nella direzione viola.



Un'altra conseguenza del deficit atletico è la totale mancanza di compattezza: quando il centrocampo perde palla - e succede molto spesso - nel primo tempo ci sono dai 20 ai 30 metri di distanza tra la mediana e la difesa; uno spazio dove Chiesa, Benassi, Veretout, Thereau e Simeone sguazzano che è un piacere, obbligando Skriniar (il migliore) e Ranocchia a salvataggi rischiosi o recuperi difficoltosi. La sensazione è che anche Spalletti sappia ben poco come uscirne, visto che nulla cambia nella ripresa ed è così un miracolo che la Fiorentina non sfondi. Addirittura i nerazzurri, mai pericolosi per quasi un'ora, passano alla prima occasione manco a dirlo con Icardi: una punizione da destra di Cancelo innesca Maurito, che prima colpisce di testa e poi ribadisce in rete l'incerta respinta di Sportiello. Sono 18 i gol in campionato dell'argentino, che contro la Viola sale a quota 10 centri in 12 sfide.



Per un'Inter in totale affanno, c'è una Fiorentina che invece mostra un'organizzazione maniacale e una tonicità invidiabile. Merito sicuramente di Pioli, il cui 4-3-3 di stasera cancella gli scarichi agli esterni nerazzurri e i rifornimenti per Icardi. Soprattutto, però, l'11 viola è bravo a sviluppare la manovra centralmente per poi scatenarsi sulle corsie laterali negli ultimi 30 metri: un atteggiamento e una fisicità che producono occasioni in serie per i padroni di casa, vicini al gol almeno otto volte prima del meritato pareggio di Simeone nel recupero (91'): il Cholito sfrutta un assist di Eysseric e l'errato moviemtno di Santon, che gli libera lo spazio per il sinistro all'angolino. Per Pioli - che non perde dal 5 novembre (due vittorie e sei pareggi nelle ultime otto gare) - si tratta del secondo 1-1 consecutivo dopo quello con il Milan. L'Europa è lì, a portata di mano. Per arrivarci serve il definitivo salto di qualità, chiamato consapevolezza.