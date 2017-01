Serie A: Fiorentina-Genoa 3-3, Simeone beffa la Viola Ilicic, Chiesa e Kalinic non bastano: il Grifone si salva nel finale

di CESARE ZANOTTO 29 gennaio 2017

Tra Fiorentina e Genoa finisce in parità al termine di un match che concede molte emozioni. Al Franchi, la squadra di Sousa sblocca la partita al 17' con Ilicic e vola sul 2-0 grazie a Chiesa (50'). Il Grifone non molla e trova il 2-2 con Simeone (57') e Hiljemark (59'), ma è Kalinic (62') a riportare nuovamente avanti la Viola. Nel finale arriva il rigore di Simeone (Bernardeschi, espulso nell'occasione, evita una rete col braccio) per il 3-3.

LA PARTITA

Sono due punti buttati per la Fiorentina, che contro il Genoa stava già assaporando la terza vittoria di fila che avrebbe sensibilmente avvicinato gli uomini di Paulo Sousa alla zona Europa League. Invece la Viola spreca il doppio vantaggio, si fa riprendere, torna avanti nuovamente ma poi si distrae nel finale e subisce il 3-3 di Simeone, che tiene a galla un Grifone incapace di vincere dal 27 novembre scorso.



Paulo Sousa rilancia dal 1' Ilicic, che non giocava titolare dal 18 dicembre contro la Lazio. Lo sloveno agisce alle spalle di Kalinic in coppia con Borja Valero e sblocca subito al 17', quando un tiro-cross col mancino beffa Lamanna, complice anche un'indecisione di Munoz. Per Ilicic, 29 anni oggi, un modo ottimo per celebrare il compleanno. La Fiorentina controlla agevolmente il primo tempo, nel quale il Genoa non riesce mai a ripartire e anzi rischia pure il 2-0 al minuto 41, quando Chiesa fa tremare la traversa di destro. Altra musica nella ripresa, nel senso che la Viola - una volta trovato il bis con Chiesa (destro all'angolino dopo aver saltato Izzo) - concede un'altra sgasata per cinque minuti (Kalinic e Borja Valero sfiorano il 3-0) ma poi si siede.



Il Genoa, schierato da Juric con un atipico 3-4-1-2, rientra in gara quando esce Pinilla per Pandev, che contribuisce ad aprire la difesa della Fiorentina. Simeone, in anticipo su Sportiello, accorcia al 57' e il neo acquisto Hiljemark infila il 2-2 120 secondi più tardi, quando il Cholito avvia un'azione poi conclusa da Taarabt: sul tiro in porta dell'ex Milan, l'ultima deviazione è quella dello svedese. L'equilibrio dura però pochissimo, visto che Kalinic al 62' è bravo a ricamare il 3-2 con un sinistro che si va a infilare all'angolino. Sembra fatta, a questo punto, anche perché la replica del Genoa è confusa e poco determinata, però nel finale arriva il fallo col braccio di Bernardeschi (espulso nell'occasione), che evita provvisoriamente il 3-3 e concede il rigore di Simeone, implacabile dagli 11 metri. Juric evita il decimo k.o. in campionato e sale a 25 punti, ma dietro i rossoblù ci sono solamente cinque squadre.

LE PAGELLE



Chiesa 7 - Frizzante, concentrato, affamato. Si "mangia" la corsia di destra con tanta corsa e attenzione. Rapido e preciso in occasione della rete, la sua seconda (consecutiva) in campionato.



Kalinic 6,5 - Sale con il passare dei minuti: prima innesca Chiesa per il 2-0, poi non perdona di sinistro.



M. Olivera 5 - Si vede pochissimo: dietro lascia voragini, davanti spinge poco.



Simeone 7 - Anonimo, come il resto dei compagni, nel primo tempo. Nella ripresa confeziona la rimonta con due gol (uno su rigore) e avviando l'azione del 2-2.



Pinilla 4,5 - Juric gli offre una chance da titolare, ma il cileno tradisce ogni aspettativa con 52 minuti (poi il cambio) deludenti. Si muove poco e male, aiuta poco i compagni ed è inesistente in fase offensiva.

IL TABELLINO



FIORENTINA-GENOA 3-3

Fiorentina (3-4-2-1): Sportiello 5,5; Sanchez 5,5, De Maio 6, Astori 5,5; Chiesa 7 (42' st Diks sv), Vecino 6, Badelj 6 (15' st Bernardeschi 5,5), M. Olivera 5; B. Valero 6, Ilicic 6 (26' st Cristoforo 6); Kalinic 6,5.

A disp.: Cerofolini, Satalino, Tomovic, Milic, Toledo, Tello, Salcedo, Hagi, Babacar. All.: P. Sousa 6

Genoa (3-4-1-2): Lamanna 5,5; Munoz 5,5, Burdisso 6, Orban 5,5; Lazovic 6, Izzo 5,5, Cofie 6 (32' Taraabt 6,5), Laxalt 6; Hiljemark 6,5 (34' st Ntcham sv); Simeone 7, Pinilla 4,5 (7' st Pandev 6).

A disp.: Zima, Rubinho, Edenilson, Gentiletti, Beghetto, Morosini, Tazzer, Quaini, Ninkovic. All.: Juric 5,5

Arbitro: Orsato

Marcatori: 17' Ilicic (F), 5' st Chiesa (F), 12' st e 41' st rig. Simeone (G), 14' st Hiljemark (G), 17' st Kalinic (F)

Ammoniti: Cofie, Burdisso, Simeone, Laxalt (G); Badelj, M. Olivera, Astori (F)

Espulsi: Bernardeschi (F) al 40' st per fallo di mano sulla linea di porta

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X