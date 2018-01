Serie A: colpaccio Verona al Franchi, sprofonda la Fiorentina

28 gennaio 2018

Il Verona risorge al Franchi in una partita spettacolare. Nel 22° turno di serie A la Fiorentina crolla portando a quattro la serie di partite senza vittorie in campionato: dopo 11' Vukovic alla prima in gialloblù sblocca la gara di testa, Kean colpisce in contropiede al 20' e al 47' prima dell'appoggio di Gil Dias che al 53' accorcia le distanze. Al 55' Ferrari chiude la gara sull'1-4. Per la Viola è notte fonda.