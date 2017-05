Sassuolo-Fiorentina 2-2: Bernardeschi salva Sousa al 94'

LA PARTITA

Un lampo nel finale di Bernardeschi ha salvato la faccia a Paulo Sousa evitando la seconda sconfitta consecutiva nonostante una contestazione già in atto dal settore ospiti. Un punto serve a poco alla Fiorentina in chiave sesto posto, ma visto il ritmo al rallentatore delle protagoniste è un passettino che lascia accesa una minima speranza di un piazzamento che, con un calendario difficilissimo, resta complicato. Dall'altra parte il 2-2 concesso all'ultimo secondo condanna il Sassuolo a perdere altri due punti, più utili al morale che a una classifica già tranquilla, dopo un secondo tempo all'attacco e ben condotto fino alla rimonta firmata Politano-Iemmello. Non è bastato, ma è sempre il solito step che manca per il salto di qualità neroverde.



Al Mapei Stadium nulla di fatto quindi con il limbo delle ultime tre giornate che trascinerà le due squadre verso la fine di un campionato condotto per entrambe sotto le aspettative. La partita però è stata godibile, esonerata da tatticismi esasperati per i motivi più diversi, ha regalato occasioni da gol da una parte e dall'altra alternando grossolani errori (anche arbitrali) a grandi giocate. Il primo super intervento ha portato la firma di Tatarusanu su Duncan con l'aiuto della traversa, capace di ripetersi su Berardi e sempre sul centrocampista prima del finale di tempo di marca viola. Il salvataggio sulla linea di Cannavaro sulla conclusione di Kalinic ha fatto suonare l'allarme in casa Sassuolo, ma se Consigli si è superato due volte su Kalinic respingendo il rigore concesso per fallo di Adjapong su Bernardeschi e anche la ribattuta, nulla ha potuto sulla combinazione Borja Valero-Chiesa che ha mandato in gol il figlio d'arte sul finire di primo tempo.



Nella ripresa però il volto del match è cambiato grazie alla mossa tattica di Di Francesco con l'inserimento di Politano al posto di Ragusa. L'esterno ha impattato alla grande con la partita, spostando l'asticella della pericolosità interamente nella metà campo della Fiorentina. Tatarusanu è stato costretto agli straordinari da Sensi con una botta dal limite, ma il pareggio dello stesso Politano è arrivato al 74' dopo il rigore causato, con annessa espulsione, da Rodriguez su Berardi. Discutibile come tante altre scelte, ma realizzato dall'italiano con freddezza. Di un punto solo però Sousa non si è accontentato dall'inizio e pur con uomo in meno ha inserito quattro attaccanti, così come Di Francesco per un finale scoppiettante. Iemmello, la carta neroverde, prima si è divorato un gol davanti a Tatarusanu, poi l'ha battuto all'85' per quello che sembrava essere il gol vittoria per il Sassuolo e il triste sipario sulla stagione viola. Ma nessuno aveva fatto i conti con Bernardeschi, nemmeno i propri tifosi, zittiti con il gol e bacchettati poco dopo.