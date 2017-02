Roma-Fiorentina 4-0: giallorossi di nuovo secondi

LA PARTITA

Una risposta più convincente di così la Roma difficilmente avrebbe potuto darla al proprio allenatore e a tutti i tifosi dopo la sconfitta di Genova. Quattro gol alla Fiorentina, una manciata di occasioni sciupate e un dominio - a parte i primi venti minuti - indiscusso in campo. I giallorossi tornano al secondo posto superando il Napoli, ma a convincere è stato la grinta con cui i ragazzi di Spalletti dopo un inizio al rilento hanno spazzato via la resistenza della Fiorentina. Qualità e quantità, con Dzeko ispirato ed Emerson imprendibile sulla sinistra, così come De Rossi in versione assistman. Un meccanismo capace di girare alla perfezione ed approfittare dello smarrimento dei viola, troppo fragili di testa e gambe dopo lo svantaggio, sbilanciati probabilmente troppo presto dai cambi di Sousa.



Eppure il primo quarto di gara sembrava raccontare una sfida decisamente più complicata per la Roma. Il pressing alto di Chiesa e Olivera da una parte e le trame di gioco palla a terra di Bernardeschi e Borja Valero dall'altra, hanno messo in difficoltà la banda di Spalletti, giocando la sfida nella metà campo giallorossa senza però trovare mai lo spunto vincente, complice un Babacar impacciato nel dialogare palla a terra coi compagni. Passata la tempesta, la Roma ha preso il controllo del gioco a centrocampo mettendo in grande difficoltà la Fiorentina sfruttando l'intera ampiezza del campo con Emerson a sinistra e Bruno Peres a destra. L'ex Torino prima sfiora l'incrocio dei pali col sinistro, poi si divora il vantaggio con troppa sufficienza a tu per tu col portiere dopo una magia di Nainggolan. Occasioni che spaventano la Fiorentina, aggredita con qualità da Strootman e compagni fino al filtrante vincente sull'asse De Rossi-Dzeko: il capitano giallorosso pennella un pallone alle spalle della difesa che il bosniaco stoppa e infila alle spalle di Tatarusanu, che si prende la rivincita poco dopo in uscita.



Nella ripresa la Fiorentina addirittura non scende in campo, frastornata da una Roma a cui riesce tutto con straordinaria facilità. Vecino sventa un gol di Nainggolan subito, ma il raddoppio arriva al 58' sugli sviluppi di un calcio di punizione (la seconda volta in campionato) calciato ancora da De Rossi e capitalizzato da Fazio. Una rete che fa saltare quel briciolo di cattiveria rimasta nelle gambe dei toscani, sbilanciati ulteriormente dai cambi di Paulo Sousa. La mezz'ora finale è dominio assoluto dei ragazzi di Spalletti in un Olimpico esaltato dalle sgroppate di Emerson e dalle occasioni a grappoli, sprecate da Rudiger ed El Shaarawy ma non da Nainggolan e Dzeko. Al 75' il belga conclude alla perfezione un contropiede in tre tocchi De Rossi-Strootman-Nainggolan, e all'83' Dzeko vince il duello con Astori firmando la sua doppietta che lo riporta in vetta alla classifica cannonieri.