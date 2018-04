Rodriguez, addio Fiorentina: "Deluso dalla società"

26 maggio 2017

Dopo cinque anni insieme le strade di Gonzalo Rodriguez e della Fiorentina si separano. A confermarlo è stato l'argentino in conferenza stampa: "Per me è tremendo andare via, per tutto quello che ho fatto qua e quello che mi ha dato Firenze. Vado via a testa alta, ringrazio i tifosi. Tiferò Fiorentina per sempre". Dietro l'addio la rottura con la società: "Volevo rinnovare, ma il problema è come la società mi ha trattato, non i soldi".

Il rinnovo contrattuale tanto sperato dai tifosi non è mai arrivato. Una delusione per lo stesso capitano della Fiorentina che, nell'ultima conferenza stampa della vigilia della stagione, si è congedato dal pubblico togliendosi qualche sassolino dalla scarpa: "E' tremendo me dover andare via, ma è arrivato il momento. Volevo rinnovare, ma quando la società non ti chiama per cinque mesi e quando arriva la chiamata non c'è possibilità di trattare e in venti minuti tutto è finito, significa che si è arrivati al capolinea. Vado via a testa alta perché ho sempre dato tutto per questa maglia".



L'offerta della Fiorentina è stata di un rinnovo con lo stipendio tagliato del 25%: "I soldi non sono un ostacolo. Il problema è come sono stato trattato. Ho dovuto chiamare io il mio procuratore per trattare, la società non mi ha mai chiamato". Dopo cinque anni dunque l'addio: "E' stata un'esperienza fantastica e che non dimenticherò mai. Ringrazio i tifosi e la città che mi ha aperto le porte e mi ha sempre amato e rispettato. Tiferò Fiorentina per sempre". Il futuro però è ancora oscuro: "Non so niente, ci penserò dopo l'ultima partita".