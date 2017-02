Pescara-Fiorentina, Sousa: "Vincere va bene sempre, per l'Europa non cambia nulla"

1 febbraio 2017

"Siamo più vicini all'Europa, dobbiamo continuare così, dice Paulo Sousa nel dopo-partita. Noi lavoriamo sempre per vincere, contro ogni difficoltà e in questa partita l’atteggiamento dei ragazzi è stato premiato, ha aggiunto non senza trovare dei difetti nella gara dei suoi. "Dovevamo essere più veloci nel primo tempo, dovevamo cercare verticalizzazioni e triangolazioni per trovare gli sbocchi. Nella ripresa l’abbiamo fatto, abbiamo portato più uomini in area, abbiamo tentato più uno contro uno e abbiamo creato tante occasioni per vincere – ha detto il tecnico - Dobbiamo però andare più volte al tiro perché abbiamo i giocatori per farlo".



Anche stasera è stato importante l'apporto di Chiesa: "Non voglio ripetermi, dall'inizio della stagione mi ha dimostrato di avere grandi valori tecnici e grandissimi valori umani che rappresentano i valori della Fiorentina", ha sottolineato Sousa, ribadendo poi il suo pensiero su Saponara ("Voglio valorizzarlo, ha un buon senso del gol e ci potrà dare qualcosa in più in fase offensiva").



Il portoghese ha poi riservato una battuta sul suo futuro in Viola: "Il futuro dipende dal presente. Cerchiamo di vincere il più possibile e questa cosa sicuramente avvicinerà entrambe le parti", ha detto.