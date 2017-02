Milan-Fiorentina 2-1: Deulofeu regala tre punti per l'Europa

LA PARTITA

Uno spareggio per l'Europa più che una semplice sfida di campionato. A San Siro, Milan e Fiorentina si sono giocate una buona fetta delle proprie ambizioni da qui alla fine del campionato e a sorridere alla fine sono stati i rossoneri di Montella. Una vittoria più che sofferta contro una Fiorentina stanca dagli impegni settimanali in Europa League, ma vitale per continuare a credere nella conquista di un posto nella prossima Europa League. Con la corsa veloce di Lazio e Atalanta, il 2-1 ai viola permette al Milan di rimanere sul treno europeo facendo scendere, forse un po' troppo presto, proprio i toscani, incapaci di trovare il guizzo del pareggio nonostante un secondo tempo giocato nei cinquanta metri di campo avversari. Decide la prima perla italiana di Deulofeu, l'uomo chiamato a non far rimpiangere Bonaventura, bravissimo a infilare l'angolino nel momento migliore dei rossoneri.



Con tredici partite ancora da giocare, ma con le avversarie praticamente infallibili, Milan e Fiorentina sono scese in campo con il coltello tra i denti. Troppo importanti i punti in palio per rinunciare a provarci fin dall'inizio. Mentre Montella si è affidata alle sue certezze, con la geometria di Sosa al posto di un opaco Locatelli davanti alla difesa, Sousa ha rimescolato le carte, rispolverando Ilicic al posto dello squalificato Bernardeschi. Ne esce un primo tempo frizzante, giocato ad alto ritmo e ricco di occasioni da gol da una parte e dall'altra, frutto anche di diversi errori individuali. A sbloccare il match è un colpo di testa di Kucka sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma il vantaggio rossonero dura quattro minuti, giusto il tempo per Kalinic di sorprendere Gomez a due metri dalla porta, scappandogli alle spalle e infilando Donnarumma sfruttando l'ottimo assist di Chiesa. La parità scuote il Milan che alza il baricentro mettendo in campo un pressing sul portatore di palla altissimo. Proprio da una palla recuperata appena fuori dall'area di rigore arriva il gol vittoria: Sosa sradica il pallone dai piedi di Borja Valero consegnando a Deulofeu un pallone che lo spagnolo infila con precisione millemetrica alle spalle di Tatarusanu con un bel destro rasoterra. Il 2-1 manda in tilt la Fiorentina che nei cinque minuti successivi, sempre per la pressione altissima di Kucka e compagni, rischia il tracollo, salvata dalla grande parata di Tatarusanu e dal palo sulla conclusione di Pasalic prima dell'intervallo.



Nella ripresa il copione cambia da subito. Il Milan non porta in campo la sua versione offensiva, limitandosi a contenere le folate sempre più insistenti dei viola. Gustavo Gomez a inizio ripresa viene graziato dall'ennesimo cartellino rosso per i rossoneri atterrando Kalinic al limite dell'area, ma Donnarumma nonostante la mole di gioco e il possesso palla dei ragazzi di Sousa, non deve compiere interventi miracolosi. Un Milan con poca benzina nelle gambe per ripartire che si è rintanato in un 4-5-1 conservativo prima, e in un 5-3-2 intelligente poi, con l'ingresso di Zapata per Deulofeu a ridurre lo spazio di giocata a Tello (entrato per Chiesa) e Salcedo sugli esterni. L'unica grande occasione per la Fiorentina capita sui piedi di Sanchez al 56', ma il colombiano da pochi passi spara al secondo anello verde. Nel finale, invece, è di Abate la chance più clamorosa, ma il capitano rossonero giunto a tu per tu con Tatarusanu si è fatto ipnotizzare dal portiere rumeno.