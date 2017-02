Mihajlovic: "Ho sempre la stessa voglia di Toro"

26 febbraio 2017

Il tecnico parla poi della sfida con i viola: “Mi aspetto una Fiorentina arrabbiata e vogliosa di vendicarsi della gara di andata. Abbiamo tante soluzioni, specie davanti, sono sicuro che chi giocherà darà il meglio. Dobbiamo essere sicuramente più attenti in fase difensiva. Loro sono simili a noi: grande potenziale offensivo ma prendono spesso gol. Noi dovremo fare una grande fase difensiva per poi approfittare delle chance che ci concederanno. Sicuramente i viola hanno tanti buoni elementi. Mi viene in mente Chiesa: mi colpisce il fatto che è uguale al padre per come si muove, per come si ingobbisce quando corre. Detto questo noi dobbiamo stare attenti dietro ed essere cinici davanti sapendo che loro, dietro, qualcosa concedono. Sono convinto che sarà una bella partita”.



Mihajlovic assicura poi che le motivazioni non sono in calo: “Ho la stessa voglia di Toro del primo giorno. Io cerco sempre di dare il massimo, al di là delle critiche vado per la mia strada. Ogni giorno mi sveglio contento di essere qua e con l’intenzione di tirare fuori il massimo dai miei giocatori. La mia voglia di lavorare e di fare le cose per bene c’è sempre e sempre ci sarà, vista la mia passione per questo lavoro”.



Poi è il momento di parlare della formazione: "Potrebbe esserci Boyè dal primo minuto. Ho ancora tre dubbi, uno per reparto. Sicuramente chi giocherà darà il meglio per cercare di portare a casa i tre punti. Castan la prossima settimana tornerà in gruppo. Rossettini si è allenato con noi, se non ci saranno problemi a Firenze lo porto in panchina. Carlao l’altro giorno è andato a una cena di un Toro Club, un tifoso gli ha dato una bottarella sul gomito per scherzare ed è arrivato da noi dolorante il giorno dopo. Insomma, ancora sicuramente non può allenarsi con noi e non può fare contatto. Non so dire quando tornerà.



Mihajlovic entra anche nel dibattito sull'esonero di Ranieri al Leicester: "Per me è una vergogna. Secondo me dovrebbero rimanere senza allenatore, adesso. Questo ti fa capire che gli inglesi si stanno italianizzando. Considero Claudio un amico, una persona perbene e un grande allenatore. Non si merita una cosa del genere e mi dispiace molto. Gli dovrebbero fare una statua. Quando si riesce ad esonerare un allenatore dopo sei mesi da un trionfo clamoroso, ti fa pensare. Diceva il vecchio Trapattoni che gli allenatori si dividono in due gruppi: quelli esonerati e quelli che saranno esonerati. Direi che ha ragione".



Sui titoli di coda ancora un commento sulla stagione granata: "Non direi che Fiorentina-Torino è una sfida tra deluse. Sicuramente potevamo fare meglio, bastava segnare gli ultimi due rigori e avremmo quattro punti in più. E saremmo stati a lottare con le altre. Comunque a livello di prestazioni abbiamo fatto abbastanza bene. Certo, si può fare molto meglio. A livello di prestazione però ci mancano 5-6 punti. Rimangono tredici partite alla fine e dobbiamo finire bene la stagione. Dobbiamo cercare di concludere la stagione come la migliore dell’era Cairo".