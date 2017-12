Lazio, Inzaghi: "Sofferto da squadra". Pioli ammette: "Lenti e imprecisi"

26 dicembre 2017

"La vittoria è stata meritata e ci tenevo molto. E' una semifinale importante, anche se con queste partite avremo un fine gennaio e inizio febbraio molto impegnativo, ma è quello che volevamo". Caicedo ko ha costretto Immobile agli straordinari: "Si è allenato poco Ciro, stanotte non stava bene. Non avrei voluto impiegarlo, ma Felipe ha sentito tirare la coscia e mi dispiace perché ci stava aiutando parecchio e stava bene". La Lazio ha faticato un po' nella ripresa: "Ci siamo abbassati anche per merito della Fiorentina che è una squadra molto in salute, ma siamo stati bravi a soffrire da squadra. Abbiamo concesso un solo tiro alla fine soffrendo poco". Incoraggiante Felipe Anderson: "Ha fatto molto bene soprattutto nel primo tempo, anche con sacrificio. Poi è normale che la sua condizione non gli permetta i novanta minuti, ma ci aiuterà tanto in tutte queste partite che faremo". Il mercato è in arrivo: "Prima recuperiamo e pensiamo all'Inter, per tutto il resto ci pensa la società. De Vrij è un campionissimo e spero che possa restare con noi. Caceres? Potrebbe aiutarci, ma non è il momento".



PIOLI: "LENTI E IMPRECISI, E' MANCATO IL PRIMO TEMPO"

"Siamo stati troppo imprecisi nel primo tempo dove siamo un po' mancati. Nella ripresa abbiamo fatto la partita, ma non siamo riusciti a riprendere la sfida anche perché abbiamo giocato poco guardando il tempo effettivo, la Lazio perdeva molto tempo". Chiesa nella prima parte ha giocato molto basso: "Non era nei piani nella prima parte, la Lazio è stata brava ad approfittare dei nostri errori ma siamo stati lenti nell'impostazione". Sottotono Babacar: "Nel primo tempo siamo stati poco lucidi e precisi ed è chiaro che se i palloni puliti non arrivano, gli attaccanti possono soffrire. Nella ripresa siamo stati poco incisivi negli ultimi venti metri". Badelj assente ma non per mercato: "Ho fatto giocare i migliori e non guardo al mercato per queste cose. Badelj ha giocato molto bene a Cagliari ed era stanco, comunque ha giocato Sanchez che è un ottimo giocatore. Dispiace per l'eliminazione". Deludente Saponara: "Il discorso è sempre lo stesso, nel primo tempo non abbiamo fatto bene e sotto di un gol i nostri giocatori offensivi hanno fatto fatica non solo per demeriti propri".