La Fiorentina riapre il campionato: Juve battuta 2-1

LA PARTITA

La Juve sembra non aver imparato la lezione di Doha e la caduta di Firenze pare proprio aver riaperto la rincorsa allo scudetto. Adesso la Roma è a -1 e il Napoli a -4, anche se con una partita in più. Abbastanza, però, per ridare fiato a una Serie A, che in estate pareva già decisa, che in autunno aveva dato qualche segnale di speranza per le avversarie e che in inverno le ha confermate. Adesso aspettiamo la sentenza finale della primavera. La realtà è che i viola hanno giocato alla morte, mentre ancora una volta i bianconeri, senza Pjanic e con qualche giocatore non al meglio, non sono riusciti a completare 90' tutti sullo stesso ritmo. E così, sempre lontana dalla Stadium è arrivata la quarts sconfitta stagionale dopo San Siro (con Inter e Milan) e Marassi (col Genoa). Se è un segnale preocucpante, lo diranno solo le prossime settimane.



Che sarebbe stata una serata difficile, comunque, la Juve lo capisce subito. La Fiorentina parte con l'acceleratore a tavoletta e anche la difesa bianconera, tornata a schierare la BBC dopo quasi tre mesi, sbanda. Buffon è chiamato agli straordinari su Vecino, che coglie anche un palo esterno, e Chiesa. La Signora fatica a uscira dalla sua area e il primo tiro in porta arriva con una conclusione centrale di Alex Sandro a metà primo tempo. La marea viola, però, continua ad avanzare e, prima dell'intervallo, sfonda. Bernardeschi vince un contrasto volante (con fallo non rivelato su Alex Sandro) e regala un pallone d'oro a Kalinic, che con un rasoterra a incrociare di destro non lascia scampo al portiere di Allegri. Vantaggio meritato sul campo, a cui la Juve prova a rispondere solo allo scadere, quando un tiro a botta sicura di Higuain viene ribattuto dalla coscia di Maxi Oliveira. La musica non cambia nella ripresa e stavolta anche il vento aiuta la Fiorentna. Che, in realtà, non ne avrebbe bisogno. Buffon mura Kalinic lanciato in porta, ma poco dopo si fa sorprendere da un tiro da lontano di Badelj, forse deviato da Chiesa, forse no. Sta di fatto che solo il 2-0 sveglia la Juve e Higuain riapre subito la gara, con una zampata delle sue. A questo punto Allegri rischia tutto e getta nella mischia prima Pjaca e poi Manduzkic, ma è Chiellini a sfiorare il pareggio con un colpo di testa, che Tatarusanu respinge in modo miracoloso. Banti concede 6 minuti di recupero per l'uscita in barella di Chiesa (niente di grave per lui), Dybala si divora il 2-2 con un pallone calciato alle stelle e negli ultimi istanti Ilicic salta anche Buffon, ma si perde sul fondo. Poi, c'è solo spazio per l'apoteosi viola sotto gli occhi di Antognoni.