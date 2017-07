Juve, Bernardeschi sui social: "Grazie Fiorentina, ora un nuovo cammino"

26 luglio 2017

I saluti social stanno diventando una prassi consolidata tra i calciatori e non potevano mancare quelli di Federico Bernardeschi che dopo 12 anni di Fiorentina ha abbracciato la Juve . Il campione di Carrara ha ringraziato su Instagram la società viola e tutti gli addetti ai lavori. Abbastanza lampante una dimenticanza: Berna non ha scritto nulla sui suoi vecchi tifosi che non gli hanno perdonato il passaggio a Torino e nelle ultime settimane non hanno avuto parole dolci nei suoi confronti.

Bernardeschi ha citato gli addetti ai lavori (magazzinieri, fisioterapisti e dottori), ringraziato il club per averlo fatto crescere ma non ha speso parole sui suoi ex supporter. Le parole più emozionanti, tra l'altro, le ha dedicate alla sua nuova squadra, la Juve: "Grazie per i brividi trasmessi e l'affetto dimostrato". Infine, una promessa: "Non voglio peccare di presunzione e promettere ma una cosa, però, la voglio assicurare... Non mancheranno Mai: Umiltà, Impegno, Grinta, Determinazione e Dedizione". I tifosi della Juve hanno un nuovo idolo che anche a parole dimostra di non perdere tempo.