Juve, Allegri alza la guardia: "Vietato sbagliare con la Fiorentina"

19 settembre 2017

LE PAROLE DI ALLEGRI

Il turno infrasettimanale

"Siamo solo all'inizio. La classifica di solito si allunga verso la decima. Per ora si viaggia tutti insieme"



Bernardeschi

"Presto non è per vederlo titolare. Ma devo vedere gli allenamenti e sabato giochiamo ancora. Può iniziare dal 1' o entrare a partita in corso. In questo momento i cambi diventano determinanti perchè altrimenti rischio di fondere i giocatori già all'inizio della stagione. Invece c'è bisogno di tutti. Domenica ha fatto bene, sia in fase di possesso, sia in fase di non posesso. Deve abituarsi, perché giocare nella Juve è diverso. Deve conquistarsi il posto e lottare in ogni allenamento. Deve fare un salto mentale, perché una palla giocata nella Juve ha un peso differente che in altri club"



Turnover

"Qualcosa cambierò. Di sicuro gioca Szczęsny e riposa Buffon. Devo vedere come stanno tutti. L'importante è che la squadra non subisca contraccolpi"



Gli scontri diretti

"L'importante è sempre vincere con le medio/piccole. Poi negli scontri diretti può succedere di tutto. Una cosa è sicura. Per vincere il campionato servono almeno 90 punti"



Corsia destra

"Abbiamo il problema di De Sciglio. Si era quasi ritrovato. A Barcellona stava giocando bene. A destra ci sarà il rientro di Hoewedes, che non partirà titolare, ma sarà a disposizione. In quella posizione possono giocare Lichtsteiner o Sturaro, che in quel ruolo può crescere molto. Stephan non può giocare ogni tre giorni".



I numeri di difesa e attacco

"Ogni anno è diverso dall'altro. Gli avversari sono diversi. A livello offensivo la squadra sta facendo vedere grandi cose. A livello difensivo, in campionato, abbiamo subito meno dello scorso anno. La nostra stagione passa dai momenti di gestione della partita. Col Sassuolo abbiamo avuto dei momenti simili a Barcellona. I blaugrana ci hanno punito, i neroverdi no, ma hanno tirato diverse volte in porta. Dobbiamo migliorare. Serve più attenzione e non uscire dalla partita. Gestire le gare è complicato"



Higuain

"Gonzalo ha giocato 4 partite e ha fatto 2 gol. E' capitato anche l'anno scorso. Succede a tutti gli attaccanti. Anche Dybala l'anno scorso non ha segnato per tanto tempo. Non so se giocherà domani. Non ho ancora deciso. Comunque sia, Gonzalo è un giocatore talmente importante per la Juve, che se non segna una paio di partite non è una tragedia. Deve stare tranquillo, tornerà a fare gol. Al posto di Higuain eventualmente possono giocare o Dybala o Mandzukic"



Cambio modulo?

"Formule magiche non ne ho. Cercherò di far giocare i migliori e sono curioso di vedere in campo Hoewedes per provare la difesa a tre. E' una variabile in più per la stagione. Come abbiamo finito domenica quando è entrato Barzagli, abbiamo chiuso la partita a tre dietro"



Szczęsny

"Anche l'anno scorso Neto ha giocato molte partite. Szczęsny è uno dei migliori portieri al mondo e per la Juve averlo in rosa con Buffon è importante. E' un portiere che può giocare nelle prime otto squadre d'Europa. Sarà l'erede di Gigi"



Chiellini e Khedira

"Chiellini potrebbe riposare. Khedira sta progredendo dei lavori, ma serviranno altri dieci giorni perché sia a posto"



La gestione del match

"Col Sassuolo abbiamo giocato bene per mezz'ora, ma poi ci son oanche gli avversari. Quando ci si muove male, ci si allunga, occorre avere un comando diverso del match nella fase difensiva. Per poi ricominciare a giocare in maniera offensiva. Col Barcellona può durare 20 minuto, col Sassuolo meno"



Chiesa e Fiorentina

"Hanno fatto un ottimo lavoro. Hanno chiuso un ciclo e hanno preso dei giovani di tecnica che stanno facendo bene. E' ben organizzata e allenata molto bene. Sono giovani e hanno entusiasmo. Noi dobbiamo vincere giocando bene e facendo una buona fase difensiva ed essendo solidi. Serve rispetto per la Fiorentina. Non possiamo e non dobbiamo sbagliare con tre partite in pochi giorni .Chiesa è un grande talento, avrà un futuro importante"



Matuidi

"E' un giocatore internazionale. Ha giocato con tutti gli allenatori che ha avuto. E di solito giocatori così sono forti e importanti"



Pjanic

"Sta crescendo molto, soprattutto a livello mentale. E' più responsabile. Perde molti meno palloni. Gioca meno palloni con sufficienza e più pesanti. In fase di non possesso è migliorato molto. Le qualità le aveva, aveva solo bisogno di maturare. E' uno dei centrocampisti più forti che ci sono"



Douglas Costa

"Ha avuto un momento di ambientamento. In Italia si lavora diversamente, anche per i carichi di lavoro. Ha preso confidenza con i compagni. A Barcellona ha fatto bene. Domani può partire dall'inizio, ma non ho deciso"