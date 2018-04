Il Napoli alza la posta, 40 milioni per Chiesa

12 ottobre 2017

Come una donna bellissima, il corteggiamento di Aurelio De Laurentiis a Federico Chiesa è lungo e insistente. Ed è stato confermato dal patron del Napoli che ha ammesso: "L'ho chiesto ai Della Valle anche venti giorni fa". Per il momento dopo un'estate di pesanti cessioni il gioiello è stato messo in cassaforte. Ma per una cifra vicina ai 40 milioni se ne potrà riparlare alla fine del campionato. E' il giovane talento azzurro il rinforzo per la squadra del futuro, per completare l'attacco delle meraviglie e dare un'alternativa vincente a Sarri.