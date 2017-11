Il Cholo Simeone fa visita alla Fiorentina

11 novembre 2017

Una visita speciale per la Fiorentina. Al centro sportivo dove la squadra di Pioli sta preparando la trasferta di domenica 19 a Ferrara contro la Spal, è arrivato il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone, che ha salutato il figlio Giovanni e gli altri giocatori viola. Riccardo Saponara non ha perso l'occasione per farsi immortalare con il Cholo e postare la foto su Instagram.