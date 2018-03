Il calcio piange Davide Astori: una carriera in difesa

4 marzo 2018

Davide Astori, 31 anni, difensore della Nazionale e capitano dell'Udinese, era nato a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, il 7 gennaio del 1987. Difensore centrale mancino, era dotato di una buona tecnica di base che gli consentiva di far partire l'azione di gioco dalla difesa.

Ha iniziato a giocare nel Ponte San Pietro, squadra satellite del Milan nelle cui fila ha giocato dal 2001 al 2006. E' al Cagliari, dal 2008, che trova la sua consacrazione. Nella formazione isolana giocherà fino al 2014 collezionando 174 presenze e tre reti. A Roma dal 2014, passa poi alla Fiorentina nel 2015 dove si impone al punto da conquistare la fascia da capitano nella stagione in corso dopo la partenza di Gonzalo Rodriguez.



In Nazionale esordisce nel 2011 a 24 anni nell'amichevole Ucraina-Italia sostituendo Giorgio Chiellini. Partecipa in Brasile alla Confederations Cup nel 2013 chiamato da Prandelli e segna anche un gol nella finale per il terzo posto vinta contro l'Uruguay. Si tratta del primo gol di un giocatore del Cagliari dopo quaranta anni. L'ultimo era stato Gigi Riva nel 1973. In maglia azzurra ha collezionato quattordici presenze con un gol.