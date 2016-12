Fiorentina, Sousa: "Per battere il Napoli ci servono i tifosi"

21 dicembre 2016

Paulo Sousa ospita il Napoli per cercare di chiudere al meglio il 2016: "Sono forti sia in attacco che in difesa e hanno grande qualità che gli permette di attaccarti alto - ha commentato il tecnico della Fiorentina -. Noi abbiamo dimostrato di poter battere avversari più forti, ma ci servirà tutto il sostegno dei tifosi". Sousa però perde una pedina a centrocampo: "Borja Valero non è a disposizione. Gonzalo Rodriguez si è allenato con noi".

Le due sconfitte in trasferta contro Genoa e Lazio hanno aumentato la tensione in casa Fiorentina che al Franchi, nell'ultimo turno del 2016, ospiterà il Napoli, la squadra più in forma del momento: "Hanno grandi interpreti e una qualità superiore - ha commentato in conferenza stampa Paulo Sousa -, ma noi abbiamo già dimostrato di potercela giocare contro squadre così. Stiamo facendo il massimo per crescere e avere continuità di rendimento. Sarri è uno dei migliori interpreti del 4-3-3 e mi piace il suo calcio, è stato bravo a cambiare in corsa dopo l'infortunio di Milik. Siamo pronti a far valere le nostre qualità".



A preoccupare Sousa è la forza degli azzurri: "Il reparto offensivo e quello difensivo sono i punti di forza che permettono loro di superare le difficoltà. E' una squadra che pressa alta ed è sempre pericolosa. Siamo capaci di vincere contro avversari più forti, ma ci servirà il sostegno del nostro pubblico. Continueremo a dare tutto perché solo così potranno arrivare delle gioie".



La Fiorentina però è in difficoltà: "Diversi fattori stanno incidendo negativamente sul fatto che non siamo quelli dell'inizio dello scorso anno, ma ne ho già parlato col direttore. Non è il momento di parlare di altro, dobbiamo restare concentrati sulla partita e avere dalla nostra parte i tifosi. Lo stadio e la Curva Fiesole ci hanno sempre aiutato".



Infine un paio di indicazioni di formazione: "Borja Valero sarà fuori, Gonzalo Rodriguez si è allenato col gruppo".