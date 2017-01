Fiorentina, Sousa: "Nessun dubbio, abbiamo meritato la vittoria"

15 gennaio 2017

Paulo Sousa mantiene la tipica flemma portoghese, ma sotto sotto gongola. "Tutte le partite devo avere la “P” maiuscola per la Fiorentina: con questo atteggiamento quasi tutte le squadre farebbero fatica a batterci. Per 60-65 minuti abbiamo mantenuto il controllo, poi la fatica ci ha fatto abbassare, nonostante le occasioni siano arrivate anche in quello spezzone. Penso non ci siano dubbi sul fatto che abbiamo meritato la vittoria", ha detto.

"Vincere contro i migliori dà una sensazione straordinaria e questo ci deve servire da stimolo per continuare a credere nel nostro progetto. A me piace vincere, lavoro per questo. Sulla determinazione e sull’ambizione cerco di lavorare sempre con le mie squadre, sia a livello di singolo sia di collettivo, perché dobbiamo allenare le nostre menti a essere vincenti, prima che allenare la tecnica e la tattica. Anche io cerco di migliorarmi tutti i giorni: faccio il lavoro che mi piace di più e voglio dare il meglio di me per poter continuare a farlo a lungo in futuro", ha aggiunto.