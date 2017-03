Fiorentina, Sousa: "Il futuro? Penso al presente"

18 marzo 2017

L'eliminazione in Europa brucia ancora, ma occorre chiudere la stagione nel migliore dei modi. "Quando non si raggiungono certi obiettivi è giusto fare delle analisi - ha precisato il tecnico viola -. Dopo essere stati eliminati in Coppa Italia ed in Europa League c'è rimasto solamente il campionato". "Dobbiamo dare del nostro meglio per cercare di raggiungere questo ultimo obiettivo che ci è rimasto - ha aggiunto -. Forse è stato commesso qualche errore, ma di sicuro tutti hanno dato il massimo delle loro possibilità". "Il livello del campionato italiano è in aumento. Ci sono 30 punti da poter conquistare, intanto iniziamo da quelli di domenica contro il Crotone", ha proseguito.



Poi sulla formazione: "Chiesa e Tello insieme sugli esterni? Già in passato abbiamo dato dimostrazione di poter giocare in maniera offensiva, possiamo farlo anche in futuro. E' chiaro però che bisogna anche avere certi equilibri. Dobbiamo inoltre essere più concreti in zona goal". Infine capitolo Bernardeschi: "Ha un po' di dolore alla caviglia, è una situazione che lo limita molto".