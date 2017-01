Fiorentina, Sousa: "Dovevamo chiudere la partita, non ci siamo riusciti"

29 gennaio 2017

Paulo Sousa è deluso per la rimonta del Genoa nel 3-3 alla sua Fiorentina, che complica la corsa della Viola per l'Europa. "Peccato - si rammarica il tecnico - perché oggi dovevamo vincere e non siamo riusciti a farlo". "Abbiamo fatto bene fino al gol del vantaggio - osserva il portoghese - purtroppo non abbiamo chiuso la gara e questo ci rammarica molto".

"E' sempre difficile giocare contro il Genoa che difende a uomo e poi riparte – prosegue Sousa - Abbiamo avuto due occasioni per fare il 3-0 e non ci siamo riusciti. Dopo dovevamo stare più attenti invece abbiamo riportato in gara i nostri avversari". Per il tecnico lusitano, però il problema non è stato di tenuta fisica: "Non ho visto un calo dei ragazzi perché dopo il pareggio abbiamo avuto la forza di reagire e di segnare ancora", ha detto l'allenatore che ha chiuso con una riflessione più generale sul momento della sua squadra. "La voglia di vincere questa squadra deve sempre averla, poi ci sono anche gli avversari. Noi stiamo giocando bene, creiamo molto anche contro squadre con maggior qualità e ce la giochiamo contro tutti", ha concluso Sousa