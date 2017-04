Fiorentina, Sousa: "Dortmund? Soltanto gossip"

1 aprile 2017

Battere il Bologna per continuare a sperare nella qualificazione europea. La Fiorentina di Paulo Sousa non può più sbagliare in campionato: "I rossoblù stanno bene e giocano bene. Vogliamo migliorare e vincere e chi verrà chiamato in causa dovrà fare bene". Il futuro però dovrebbe essere lontano da Firenze: "Cena col Dortmund ? Solo gossip, non voglio alimentarlo. Corvino mi ha proposto già due volte il rinnovo, ma devo analizzare il progetto".

Prima di parlare del futuro però c'è un campionato da portare a termine che, durante la sosta, ha aumentato gli acciacchi della rosa viola: "Bernardeschi non ha recuperato - ha ammesso Sousa -, anche Vecino è tornato infortunato. Dovrò prendere le migliori decisioni con i ragazzi a disposizione. Per quelli che giocano è un'opportunità e anche per me perché ogni giocatore cerca di fare il massimo quando chiamato in causa". Contro il Bologna i viola possono prolungare l'imbattibilità casalinga: "Noi lavoriamo sempre per migliorare e per vincere, ma questo deve essere una motivazione per farlo sia in casa che fuori".



Sul capitolo futuro Paulo Sousa ha dribblato le voci: "La presunta cena col Dortmund è solo gossip e non voglio alimentarlo. Il ds Corvino mi ha proposto due volte il rinnovo, ma penso sia importante aspettare per analizzare al meglio il contratto e il progetto".