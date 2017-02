Fiorentina, Sousa: "Abbiamo dominato"

19 febbraio 2017

Il tecnico viola dice ancora: "Zona Europa lontana otto punti? Io voglio però analizzare altri dati. Abbiamo appena giocato in Europa League, siamo venuti a Milano e abbiamo cercato di giocare e nel secondo tempo abbiamo rintanato il Milan nella sua metà campo. Loro alla fine si sono schierati con la difesa a 5, noi abbiamo cercato di farli abbassare ancora di più ma non abbiamo trovato la via della rete. Abbiamo cercato di pareggiare e di vincere, prendendo il secondo gol per colpa di un nostro errore in uscita. Dovevamo fare gol, siamo stati superiori ma non abbiamo segnato".







Paulo Sousa continua poi la sua analisi, spiegando che "abbiamo giocato in trasferta, contro una squadra forte e che sta bene, dopo una trasferta complicata e difficile in Europa League. Per questo sono molto soddisfatto dei ragazzi che cercano di mettere in pratica quello che vogliamo. Non siamo contenti per il risultato ma questo è il calcio. Abbiamo perso ma la squadra ha spinto, ha corso, ha giocato e ha creato ma abbiamo perso anche per meriti dell’avversario".



Infine un chiarimento sulla sostituzione di Chiesa, protagonista di una buona partita: "L'ho tolto perché già a fine primo tempo aveva un risentimento muscolare. Il ragazzo è stupendo, non si ferma mai ma deve conoscere meglio il suo copro. Per questo l’ho tolto, perché non possiamo permetterci di perdere nessuno, soprattutto uno dei giocatori più in forma”.