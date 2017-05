Fiorentina, Sousa: "Ci abbiamo creduto fino alla fine"

7 maggio 2017

Paulo Sousa vede il bicchiere mezzo pieno al termine della sfida pareggiata 2-2 dalla Fiorentina con il Sassuolo: "Ho visto tante cose positive: non siamo partiti benissimo, ma abbiamo reagito costruendo tanto. A volte ci è mancato l’ultimo passaggio, ma ci abbiamo sempre creduto e questo mi rende orgoglioso. Le parole di Bernardeschi? Il calcio è cercare di divertirsi, onorare la nostra idea di calcio e onorare la maglia. Questi ragazzi formano un gruppo straordinario: mettono sempre tutto sul campo e a volte vincono, altre no. Come mai fuori all’inizio? Perché ho deciso di avere Cristoforo in campo, sono scelte normalissime per un allenatore."

BERNARDESCHI NON MOLLA

Federico Bernardeschi ha tenuta viva la speranza flebile di un posto in Europa League con il suo gol in pieno recupero e promette ai tifosi il massimo impegno: "Per l’Europa è difficile, ma non molliamo e ci proveremo fino alla fine. I punti persi nelle ultime giornate? Ci è mancata lucidità nella gestione delle partite, ma lavoriamo per migliorare e correggere gli errori. Non è facile con questo ambiente, però. Oggi non ero al cento per cento per un problema alla caviglia, ma ora sto bene: mi dispiace per questa squadra, perché è fatta di grandi uomini e non ci meritiamo questo trattamento. Io e Berardi assieme in futuro? Magari sì, è un grande talento”.