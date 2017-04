Fiorentina, solo una botta per Kalinic

3 aprile 2017

La Fiorentina tira un sospiro di sollievo. Nessun problema per Nikola Kalinic. L'attaccante era uscito durante il match con il Bologna per un dolore all'anca che non gli permetteva di correre normalmente. Da qui il cambio all'intervallo con Babacar, poi autore del goal decisivo. La conferma dalla nota della società toscana: "Gli accertamenti diagnostici hanno escluso lesioni. È già iniziata la terapia antalgica per la lombalgia che ha determinato la sostituzione nella gara con gli emiliani".