Fiorentina: Simeone in tribuna applaude il Cholito

26/08/2018

Spettatore d'eccezione al Franchi, dove in tribuna è stato avvistato Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid e papà di Giovanni. Il Cholo si è rivelato un portafortuna d'eccezione per la Fiorentina, che non segnava sei gol dal 1996 (6-4 al Padova), e ha potuto applaudire il primogenito che, dopo averci provato per tutta la gara con scarsi risultati, ha trovato all'ultimo assalto il gol da dedicare al padre e alla sorellina Francesca. Per il Cholito anche un assist per il 3-0 di Benassi che in pratica ha chiuso i giochi.