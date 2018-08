Fiorentina, scoppia l’entusiasmo: aperta una nuova campagna abbonamenti

27/08/2018

L’eclatante vittoria all’esordio in campionato ha scatenato un grande entusiasmo in casa Fiorentina. I toscani hanno battuto con un netto 6-1 il Chievo al Franchi per la gioia dei tifosi che hanno già potuto ammirare il grande talento della banda guidata Pioli. La dirigenza dei gligliati ha deciso di cavalcare l’onda positiva e di aprire quindi una nuova campagna abbonamenti per le restanti 18 gare casalinghe. Solo poche ore prima sui social la Fiorentina aveva ringraziato i supporters per la grande vicinanza mostrata alla squadra nel corso della consueta campagna di fidelizzazione estiva che aveva portato i tifosi a sottoscrivere la bellezza di oltre 20mila tessere superando di non poco i dati della scorsa stagione quando erano stati emessi poco più di 17mila abbonamenti.