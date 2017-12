Fiorentina, Pioli: "Contro il Milan qualità e determinazione. Gattuso? È la sua occasione"

29 dicembre 2017

Pioli tiene alta la concentrazione della Fiorentina in vista del lunch match contro il Milan e vuole concludere l'anno nel migliore dei modi: "La classifica dei rossoneri è penalizzante per quanto ha fatto vedere, ha giocatori di qualità e lo ha dimostrato in Coppa Italia contro l'Inter. Noi dovremo essere concreti, servono qualità e determinazione, vorrei chiudere il girone d'andata con un risultato positivo". Poi su Gattuso : "Leale e sincero".

L'allenatore della Fiorentina presenta la sfida contro i rossoneri, mettendo in guardia la sua squadra: "Il Milan può mettere in campo una formazione competitiva, ci sono sei o sette squadre che lottano per il sesto posto e noi ne facciamo parte insieme a loro. Mi piace avere le caratteristiche per cambiare modulo, siamo cresciuti e siamo più squadra. 3-5-2 con Chiesa? Dipende dalla partita e dal nostro atteggiamento".



Pioli poi parla anche di Gattuso: "Provai a portarlo a Bologna quando allenavo lì, è una persona leale e sincera e ora è un allenatore conscio di avere una grande occasione, farà di tutto per sfruttarla".