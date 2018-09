Fiorentina, Pioli avvisa l'Inter: "A San Siro per giocarcela"

24/09/2018

E' già vigilia di campionato per la Fiorentina, che martedì farà visita all'Inter nell'anticipo del 6.o turno. "Siamo contenti di quello che abbiamo fatto finora ma non siamo ancora a niente - dice Pioli -. Adesso siamo squadra, ce la vogliamo giocare, andremo a Milano per dare il massimo sapendo le difficoltà di affrontare una squadra costruita per fare la Champions e avvicinarsi alla Juve. Formazione? Qualcosina cambierò, abbiamo speso tanto".