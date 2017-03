Fiorentina, Paulo Sousa: "Bernardeschi? La clausola è una direzione di vendita"

11 marzo 2017

"L'Europa? Noi lavoriamo per vincere tutte le partite. La squadra sta bene, ha lavorato bene in settimana, voglio vedere la stessa intensità vista nella gara di Bergamo". Paulo Sousa ha fiducia nella sua Fiorentina. "Chiesa, Bernardeschi e Saponara? Quando c'è la possibilità, possiamo vederli insieme", ha detto alla vigilia della gara con il Cagliari. E su Bernardeschi: "Ogni clausola, a mio modo di vedere, è una direzione di vendita".

"Il Barcellona ha dimostrato che certe rimonte impossibili possono essere realizzate? Io posso dire che anche noi lavoriamo sempre per potercela fare, convinti di riuscirci", ha detto Sousa sull'argomento Europa. Sul progetto del nuovo stadio presentato da Andrea Della Valle e dal sindaco di Firenze Nardella ha dichiarato: "Non ho visto direttamente il progetto, ma è indubbio che il futuro del calcio italiano passi molto attraverso la qualità dei suo impianti. Non deve essere solo un fatto di business, ma anche di accoglienza per tutti gli appassionati".