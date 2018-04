Fiorentina, Paulo Sousa: "I tifosi si ricorderanno di me"

27 maggio 2017

"Credo che i tifosi si ricorderanno di me". Nell'ultima conferenza stampa della vigilia da allenatore della Fiorentina Paulo Sousa, che lascerà il club viola a fine stagione, ha fatto il punto della situazione in vista della sfida con il Pescara, rinviando ogni analisi "a dopo la partita". "L'obiettivo è vincere, vogliamo chiudere bene l'anno e avere un collegamento con quello che sarà la Fiorentina del domani", ha aggiunto il tecnico portoghese, annunciando l'impiego di Dragowski, Saponara e Hagi.



"Cosa è mancato per l'Europa? I punti che avremmo meritato e altri che non siamo stati in grado di ottnere con le qualità che abbiamo", ha tagliato corto Sousa.



Il manager portoghese non ha voluto commentare invece le parole di Della Valle, che si è detto "inquieto" per la situazione venutasi a creare in questa stagione. "Non commento le sue parole - ha annunciato - Zeman? È una persona genuita, è nella storia del calcio e ci rimarrà per sempre".