Fiorentina-Juve, l'ex Alonso contro il VAR: "Vergogna"

10 febbraio 2018

Cuore viola e viola pure... di rabbia. Marcos Alonso non dimentica i suoi quattro anni a Firenze e un suo sfogo su Instagram testimonia un tifo ancora molto appassionato da parte del terzino del Chelsea verso la sua ex squadra. Durante la sfida del Franchi contro la Juve, infatti, lo spagnolo si è infuriato per il mancato rigore concesso alla Fiorentina e in una Stories ha scritto: "Vergognatevi con questo VAR".