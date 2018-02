Fiorentina, il vicepresidente Salica: "Alla Juve permesse proteste inaccettabili"

15 febbraio 2018

"Parliamo ogni giorno della mancanza di credibilità del calcio italiano, il fatto che non ci si sia qualificati ai Mondiali, che Lega e Figc siano commissariate da tempo e, se ci mettiamo anche questi episodi, la vedo veramente dura".



"Tutta l'Italia ha visto quello che è successo - ha aggiunto Salica -. Noi della Fiorentina ci siamo chiesti: perché glielo permettono". Nessuna voce grossa nel Palazzo. "Ci abbiamo riflettuto e abbiamo deciso di seguire un'altra linea. Probabilmente noi perdiamo la battaglia, tanto la partita era già persa. Forse i tifosi avranno di nuovo la percezione che siamo una società assente, che cura poco le cose. Invece abbiamo preferito intervenire in modo diverso. Con il presidente Cognigni - ha concluso Salica - stiamo studiando un'operazione per portare ai livelli giusti quello che è un disagio profondo".