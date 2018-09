Fiorentina, il rammarico di Pioli: "Decisioni arbitrali non eque"

25/09/2018

La Fiorentina esce da San Siro senza punti, ma dopo aver giocato una buonissima partita. C'è molto rammarico nelle parole di Pioli nel post partita: "Sicuramente non meritivamo di perdere, abbiamo regalato all'Inter il secondo gol". Poi nel mirino c'è l'arbitro Mazzoleni: "Decisioni non eque. Il rigore per fallo di mano di Vitor Hugo non c'era, manca l'espulsione di Asamoah e sul contatto Chiesa-Politano in area poteva starci il penalty".

L'episodio più contestato è il rigore concesso ai nerazzurri e trasformato da Icardi: "Il fallo di mano del nostro difensore è impercettibile, si parla di polpastrelli e sicuramente non era volontario. Il tocco in più non ha influito sulla traiettoria del pallone". Dello stesso parere il dirigente Antognoni: "Rigore assurdo, non l'ho mai visto concedere in Serie A. È sotto gli occhi di tutti, solo Mazzoleni ha visto il cambio di direzione della palla. Il tocco è lieve per concedere la massima punizione, sfiora il pallone con i polpastrelli. Sono arrabbiato".



Meglio guardare la prestazione della squadra viola: "C'è molto di positivo da cui dobbiamo ripartire e invece dobbiamo lavorare sugli aspetti negativi. Siamo giovani, ma abbiamo fatto una grande partita. Nella ripresa abbiamo fatto un solo errore e l'abbiamo pagato caro", ha concluso Pioli.