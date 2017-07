Fiorentina: è fatta con la Juve per Bernardeschi

21 luglio 2017

Bernardeschi , è fatta con la Juventus. Pronto per lui il contratto di 5 anni a 4 milioni a stagione. Pronti per la Fiorentina 40 milioni di euro. Siamo alla svolta finale di una trattativa lunga, e che non avrebbe previsto altri sbocchi, se non questo. Mentre la rabbia dei tifosi della Fiorentina si è riversata ancora una volta contro Federico. Il talento viola ha disertato il ritiro di Moena inviando un certificato medico in cui attesta di essere affetto da gastroenterite acuta. "Mandi il certificato da finto malato, lo stile Juve hai già incarnato. Coniglio". Questo il testo dello striscione appeso ieri allo stadio Franchi di Firenze dai tifosi.

Rottura totale tra Bernardeschi e la tifoseria viola, che non perdona al calciatore il più alto dei tradimenti, quello di aver scelto l'odiata Juventus. Già duramente attaccato settimana scorsa, sempre attraverso uno striscione appeso sui cancelli del Franchi ("A chi non piacerebbe sputarti in faccia, gobbo di m***a"), il certificato medico per disertare il ritiro di Moena ha nuovamente scatenato la rabbia dei supporter della Fiorentina.



Sul fronte della trattativa il suo procuratore, Giuseppe Bozzo, ha incontrato giovedì i dirigenti della Juve per stringere i tempi della trattativa. I bianconeri hanno in mano l'accordo con il calciatore e hanno concluso la trattativa con la Fiorentina. La Viola ha accettato i 40 milioni più eventuali bonus senza contropartite tecniche. E l'atto finale della vicenda si sta per consumare, anche perché non avrebbe avuto senso continuare in un clima di palese ostilità verso il giocatore, da parte di Firenze, e di insofferenza sua nell'attesa di dire sì alla Juventus.