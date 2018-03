Fiorentina: "Davide per sempre", il 'muro' per Astori non scomparirà

15 marzo 2018

"Davide per sempre". Il 'muro' costruito dai tifosi della Fiorentina al Franchi per ricordare il loro capitano Astori , morto improvvisamente domenica 4 marzo, non scomparirà. Tutti gli oggetti che i sostenitori della squadra viola, ma non solo, hanno portato e affisso sulle cancellate dello stadio lato tribuna fin dalle prime ore dalla tragica notizia verranno infatti custodite "nel rispetto di chi ha voluto lasciare un messaggio per il nostro capitano".

Nei giorni scorsi in tanti lo hanno visitato, anche Diego e Andrea Della Valle, una delegazione della Juventus Primavera e del Benevento, i compagni di squadra di Astori con il tecnico Pioli e tutto lo staff che vi hanno deposto una maglia autografata e una gigantografia piena di messaggi per il loro capitano. Quella muraglia viola colma di affetto e dolore però non potrà però restare lì per sempre. Ma la Fiorentina fa sapere che "Per non disperdere tutto questo amore e per mantenere vivo il ricordo di Davide, provvederà a raccogliere foto, disegni, frasi, poesie, sciarpe e bandiere lasciati ai cancelli di tribuna dello Stadio Franchi. Tutto il materiale sarà custodito nel rispetto di chi ha voluto lasciare un messaggio per il nostro Capitano ed insieme alla famiglia decideremo come meglio conservare queste dimostrazioni d’amore per mantenerle nel tempo". Tra le ipotesi creare uno spazio dentro al Franchi, sotto la curva Fiesole.