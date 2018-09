Fiorentina, Biraghi contro la fascia da capitano imposta dalla Lega: "Quella dedicata ad Astori non si tocca"

05/09/2018

Una delle novità di quest'anno riguarda la fascia da capitano, che in questa stagione è imposta dalla Lega di A ed è dunque uguale per tutti. In queste prime tre giornate, però, alcuni giocatori come De Rossi, Gomez e Pezzella non hanno rispettato il nuovo regolamento e così martedì il Giudice sportivo è intervenuto annunciando la fine della tolleranza. In altre parole, dal prossimo turno chi non indosserà la fascia voluta dalla Lega andrà incontro a delle sanzioni.