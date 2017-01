Fiorentina, Antognoni torna a casa

2 gennaio 2017

Certi amori non finiscono e come ha scritto Antonello Venditti, fanno giri immensi e poi ritornano. Questa volta dopo 16 anni. Ora è ufficiale con tanto di video pubblicato sul sito della Fiorentina. Giancarlo Antognoni torna a collaborare con la società toscana. Per lui un ruolo da ambasciatore. "La leggenda torna a casa" sottolinea la società dei Della Valle. Superate le incomprensioni del passato i tifosi ritrovano la loro bandiera.