Fiorentina, Andrea Della Valle: "Faccio un passo indietro"

26 maggio 2017

I tifosi sono insofferenti da mesi e così il presidente della Fiorentina Andrea Della Valle ha rotto gli indugi annunciando le dimissioni: "Faccio un passo indietro perché vedo che in questo momento non c'è equilibrio e non c'è un sano contraddittorio. Non capisco come mai vengo insultato così, penso di aver dato tante gioie facendo sicuramente anche degli errori. Credo pochi. In questo periodo sono inquieto, come si è visto a Sassuolo. Credo che personalmente sia arrivato il momento di farmi da parte, per il bene della Fiorentina. La società è ben gestita, quindi sono solo io che ora faccio un passo indietro".