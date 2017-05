Fiorentina, Sousa: "Possiamo mettere in difficoltà il Napoli"

19 maggio 2017

E' il San Paolo il crocevia dei destini europei di Napoli e Fiorentina. Per Paulo Sousa che cerca punti per la qualificazione alla prossima Europa League, la sfida più difficile e stimolante: "Il Napoli è una squadra che crea grandi difficoltà. Dobbiamo fare bene, cercando di tenere la palla e dare fastidio ai partenopei che sono molto bravi ad alzare il pressing. Fin dall'anno scorso hanno fatto bene, in questa stagione sono migliorati tanto. Siamo stati comunque in grado di dargli spesso fastidio e ci proveremo anche questa volta".