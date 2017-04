Fiorentina, Sousa: "Battere l'Inter per l'Europa"

21 aprile 2017

Sousa che parla così della squadra di Pioli: "La gara sarà bella, emozionante, tra due squadre di qualità che vogliono vincere. Non siamo per niente soddisfatti della gara persa con l'Empoli. Volevamo creare di più e già con l'Inter avremo la possibilità di rifarci". Poi per il tecnico portoghese è il momento di parlare del futuro: "Al termine della stagione analizzeremo, non ho ancora finito la mia avventura, visto che mancano alcune partite. A giugno dirò alcune cose".



Nessuna certezza anche sul recupero di Gonzalo Rodriguez: "Vedrete se sarà convocato o no". Ci possiamo aspettare Hagi in campo nelle ultime gare? "Si sta allenando bene, gli manca qualcosa dal punto di vista fisico, ma sta lavorando e crescendo". Vedrebbe bene Pioli a Firenze? "Non sono io a dover rispondere a questa domanda". L'opzione di rinnovo è scaduta? "La società deve decidere. Io sono l'allenatore fino alla fine della stagione e sono concentrato sul campo".



C'è anche da vendicare la sconfitta netta nella gara d'andata: "Anche quando vinciamo dobbiamo sempre imparare qualcosa. I ragazzi si sono allenati molto bene, ma dobbiamo migliorare sotto alcuni aspetti. L'approccio sarà importante. La settimana scorsa abbiamo sbagliato e per questo abbiamo perso. I ragazzi hanno sempre dato tutto per vincere e mi aspetto questo anche con l'Inter".