Emre Mor, niente Fiorentina. L'agente: "Giocherà con Napoli o Roma"

3 agosto 2017

Se non è una beffa poco ci manca. L'attaccante turco del Borussia Dortmund Emre Mor sembrava a un passo dalla Fiorentina ma a stravolgere lo scenario ci ha pensato l'agente del giocatore: " Andrà in Italia. Ci siamo incontrati con Napoli e Roma e nei prossimi due giorni tutto sarà più chiaro. Si trasferirà in uno di questi due club" ha detto al sito turco Ajansspor. Il futuro del 20enne nato in Danimarca, dunque, non sarà viola ma azzurro o giallorosso.

A svelare il futuro del giovane di passaporto turco ci ha pensato il procuratore Mustafa Ozcan. Sembrava fatta per il passaggio a Firenze con i Viola vicini all'intesa con i gialloneri per 15 milioni più bonus (c'era anche l'accordo con il calciatore per un contratto da un milione e mezzo a stagione). Ma il sorpasso della Roma, nelle ultime ore, era già suonato come un campanello d'allarme per i Della Valle. Monchi ha deciso di puntare su Emre Mor viste le difficoltà per arrivare a Mahrez. E visto l'ulteriore inserimento del Napoli non è escluso che il prezzo del cartellino del classe 1997 possa lievitare. In ogni caso il suo futuro sarà a tinte azzurre oppure giallorosse.