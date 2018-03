Dramma Astori: giovedì i funerali a Firenze Procuratore capo di Udine: "Aperta un'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti". Mercoledì camera ardente a Coverciano

5 marzo 2018

I funerali di Davide Astori si svolgeranno giovedì alle ore 10 presso la Basilica di Santa Croce a Firenze. La Fiorentina ha comunicato che il feretro farà ritorno in città nella giornata di mercoledì quando sarà allestita la camera ardente presso il Centro tecnico Federale di Coverciano. Intanto la procura di Udine ha aperto un procedimento penale con ipotesi di omicidio colposo, allo stato attuale a carico di ignoti. Domani l'autopsia.

LA FIORENTINA: "ORA SILENZIO E RISPETTO DA PARTE DI TUTTI" Questo l'ultimo comunicato uscito sul sito del club viola: "La Fiorentina, ancora sotto shock per il drammatico momento, chiede silenzio e rispetto, da parte di tutti". Così, con una breve nota sui propri canali ufficiali, la società ha voluto replicare alle tante ed incontrollate voci - tra cui anche quella del presidente del Coni Malagò - che per tutto il giorno si sono rincorse riguardo a eventuali iniziative in ricordo di Davide Astori ed a sostegno della sua famiglia. Iniziative che, fanno sapere dal club viola, saranno valutate prossimamente in accordo con i familiari del capitano scomparso improvvisamente nella notte tra sabato e domenica.

MALAGO': "FIORENTINA SI E' IMPEGNATA CON FAMIGLIA DI ASTORI" A margine della riunione della lega di Serie A, il commissario straordinario Giovanni Malagò ha spiegato che la Fiorentina non ha chiesto di rinviare la prossima partita contro il Benevento, ma soltanto di non tornare a giocare subito ad Udine dato il fortissimo stress emotivo vissuto dai campagni di squadra dello scomparso Davide Astori. Anche per questo si è deciso di far slittare ad aprile i recuperi. Tornando sulla decisione di domenica di non giocare, Malagò ha detto: "Una storia che ha lasciato tutti senza parole. La decisione di fermarci è stata quella giusta, per fare delle valutazioni che vanno aldilà del business. Mi sembra sia stata una condivisione di valori importante". Il commissario ha poi raccontato che prima dell'incontro "c'è stato un lungo applauso alla memoria di Astori, un abbraccio particolare è andato ai dirigenti della Fiorentina". Malagò ha poi definito "un gesto molto apprezzabile quello di Diego e Andrea Della Valle che hanno comunque rinnovato il contratto di Davide Astori, con l'importo che sarà devoluto alla compagna e alla figlia".



ANTOGNONI: "DAVIDE, RAGAZZO D'ALTRI TEMPI. CI MANCHERAI" "A 24 ore da questa immensa tragedia, sento il bisogno di scrivere un mio pensiero per te Davide. In questo anno e mezzo che sono in Fiorentina, ho imparato a conoscerti, ad apprezzarti, tu ragazzo di altri tempi. Sei stato un esempio di correttezza, lealtà e attaccamento alla maglia. Un vero capitano ed io con tutto il mio cuore posso dire senza offendere nessuno che mi sono rivisto in te". Così Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ricorda sulla sua pagina Facebook Davide Astori, scomparso prematuramente ieri ad Udine. "Ciao Davide, Capitano, ci mancherai tanto!", aggiunge.

UN MINUTO DI SILENZIO PRIMA DELLE GARE DI E.LEAGUE E CHAMPIONS L'Uefa ha annunciato che verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Davide Astori prima delle gare di Europa League e Champion's League di questa settimana.

GIOVEDI' I FUNERALI La Fiorentina ha comunicato che Davide Astori farà ritorno a Firenze nella giornata di mercoledì quando sarà allestita la camera ardente presso il Centro tecnico Federale di Coverciano. I funerali si svolgeranno giovedì alle ore 10 presso la Basilica di Santa Croce a Firenze.

La Fiorentina e famiglia di Davide informano che l'autopsia sarà eseguita domani.

Davide tornerà a Firenze mercoledì dove,presso il Centro tecnico Federale di Coverciano,sarà allestita la camera ardente.

I funerali saranno a Firenze giovedì (ore 10) nella Basilica di Santa Croce. pic.twitter.com/ZFp6oa8gny — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 5 marzo 2018

PROCURATORE UDINE: "ACCERTARE EVENTUALI RESPONSABILITÀ" "E' un dovere accertare se la morte di Astori è avvenuta per tragica fatalità o se qualcuno avrebbe dovuto percepire qualcosa". Lo ha detto il Procuratore di Udine, Antonio De Nicolo, sottolineando che "in questo momento non c'è nessuna responsabilità di qualcuno, che ci sembra potrebbe rispondere di qualcosa". L'avvio di questa procedura giudiziaria "ci permette di individuare responsabilità se ci sono in chi lo seguiva".

DISPOSTA ACQUISIZIONE DOCUMENTI SANITARI La procura di Udine ha disposto l'acquisizione della documentazione sanitaria relativa a Davide Astori in possesso della Fiorentina e la società calcistica ha dato la disponibilità a fornire il materiale. Lo ha affermato il procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo.

LA FIORENTINA TORNA AD ALLENARSI DOMANI Giorno di lutto e di dolore anche oggi per la Fiorentina, ma da domani pomeriggio Stefano Pioli e la squadra torneranno in campo per riprendere la preparazione. Lo faranno senza il loro capitano Davide Astori che i tifosi continuano ad omaggiare con un'incessante processione davanti allo stadio Franchi, dove finora sono state depositate migliaia di sciarpe, bandiere, striscioni, cuori viola, mazzi di fiori, messaggi. Intanto Diego Della Valle ha lasciato il centro sportivo dove ha trascorso la mattinata insieme al dg Corvino e agli altri dirigenti aspettando notizie da Udine sull'esito dell'autopsia mentre la societa' viola ha sospeso tutte le attivita' del settore giovanile e della Fiorentina Women's. "Piu' che la fascia di capitano che restera' per l'eternita' mi piacerebbe ricordare il tuo sorriso abbracciando un Pallone d'oro delle virtu', dell'educazione, della gentilezza" il ricordo del direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas. Straziante la lunga lettera postata su Instagram da uno dei compagni di squadra di Astori, Riccardo Saponara che ha iniziato con i versi del celebre poeta americano Walt Whitman: "O capitano mio capitano...Perche' non sei sceso a fare colazione con noi? Ora ci diranno che la vita scorre e dovremo rialzarci ma che sapore avra' la tua assenza? Chi sgridera' i piu' giovani e responsabilizzera' i piu' esperti? Con chi dibatteremo sulle puntate di Masterchef e i ristoranti fiorentini? Torna dai, torna a Firenze dove ti attendono per rinnovare il contratto, esci da quella maledetta stanza, ti aspettiamo domani per gli allenamenti...Ovunque tu sia continua a difendere la nostra porta e dalle retrovie illuminaci il giusto cammino. O capitano mio capitano, per sempre mio capitano".

DOMANI L'AUTOPSIA SUL CORPO DI ASTORI L'autopsia sul corpo di Davide Astori è stata fissata per domani e si svolgerà all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ad effettuarla sarà il dottor Carlo Moreschi.

PROCURA DI UDINE INDAGA PER OMICIDIO COLPOSO. "AUTOPSIA PROSSIMAMENTE" "Abbiamo aperto un procedimento penale con ipotesi di omicidio colposo, allo stato attuale a carico di ignoti, e abbiamo disposto l`autopsia che verrà eseguita prossimamente". Lo ha detto il procuratore capo di Udine Antonio de Ni'colo, ai microfoni del Giornale Radio Rai in merito alla morte improvvisa del capitano della Fiorentina Davide Astori. "E' un dovere accertare se la morte di Astori è avvenuta per tragica fatalità o se qualcuno avrebbe dovuto percepire qualcosa - ha detto il Procuratore di Udine, Antonio De Nicolo, sottolineando che "in questo momento non c'è nessuna responsabilità di qualcuno, che ci sembra potrebbe rispondere di qualcosa". L'avvio di questa procedura giudiziaria "ci permette di individuare responsabilità se ci sono in chi lo seguiva".

FAMILIARI DI ASTORI NELLO STESSO ALBERGO DI UDINE I familiari di Davide Astori, i genitori e i fratelli del calciatore, hanno passato la notte all'hotel "La' di Moret" a Udine, lo stesso albergo in cui sabato sera Davide è morto. I genitori erano stati raggiunti ieri mattina dalla drammatica notizia del decesso del figlio, contattati telefonicamente dai dirigenti della Fiorentina che si trovavano a Udine in ritiro con la squadra. Comprensibilmente sconvolti dal dolore, si sono messi in auto insieme ai fratelli di Davide, e hanno raggiunto Udine intorno alle 15. Poi si sono spostati nelle celle mortuarie dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove hanno trascorso tutto il pomeriggio.

TIFOSI VIOLA PROPONGONO DI INTITOLARE IL NUOVO STADIO AD ASTORI Sul sito della Fiorentina spuntano le prime proposte dei tifosi viola per onorare la memoria di Astori. In molti vorrebbero che venisse intitolato al difensore il nuovo stadio. Altri parlano del ritiro della maglia numero 13 mentre altri ancora suggeriscono, come accade in Spagna (all'Espanyol per Jarque e al Siviglia per Puerta), di istituire una forma di tributo al 13′ di ogni partita della Fiorentina.

CONTINUA LA PROCESSIONE DEI TIFOSI DAVANTI ALLO STADIO Firenze si è risvegliata sotto la pioggia ma soprattutto con il cuore gonfio nel ricordo del capitano della Fiorentina Davide Astori, scomparso prematuramente mentre era in ritiro con la propria squadra ad Udine. La processione dei tifosi, iniziata ieri davanti allo stadio, sta continuando incessante anche dalle prime ore di questa mattina: in tanti hanno portato e stanno portando sciarpe, mazzi di fiori, bandiere, maglie, striscioni in omaggio al capitano. Non mancano ricordi e cimeli anche di altri club, come quelli dell'Empoli, del Torino e anche di società straniere. Tanti anche i biglietti e i messaggi affissi sulle cancellate dello stadio. Diego e Andrea Della Valle da ieri sera si trovano a Firenze, riuniti con gli altri dirigenti viola.

FIGC: NAZIONALI CON IL LUTTO AL BRACCIO Tutte le squadre azzurre impegnate in questi giorni scenderanno in campo con il lutto al braccio ed osserveranno un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Davide Astori. La prima è la Nazionale Femminile che giocherà oggi la terza gara del torneo 'Cyprus Cup' contro la Finlandia e mercoledì 7 sarà impegnata nella finale della manifestazione. Stesso discorso per la Nazionale Femminile Under 19 (che già nella gara di ieri contro la Norvegia ha giocato con il lutto al braccio ed osservato un minuto di raccoglimento), che scenderà in campo domani contro l'Olanda al Torneo di La Manga e per la Nazionale maschile Under 17 che invece esordirà mercoledì nella Fase Elite del Campionato Europeo contro la Turchia, in programma in Olanda. Anche nei 36 Centri Federali Territoriali attivi in tutto il territorio italiano verrà osservato un minuto di silenzio. I ragazzi e le ragazze convocate saranno inoltre coinvolti in un incontro di riflessione sull'accaduto per ricordare il calciatore azzurro e il suo percorso di crescita dalle giovanili del Milan fino alla maglia della Nazionale, con la quale ha esordito il 29 marzo 2011 nell'amichevole Ucraina-Italia (0-2) e collezionato 14 presenze. A Firenze, dove è stato indetto il lutto cittadino, l'attività è sospesa. Bandiere a mezz'asta anche a Coverciano, la 'casa' che ospita tutte le squadre azzurre e dove Davide Astori ha vissuto i giorni di ritiro con la Nazionale maggiore, e nella sede della Figc a Roma.

PAULO SOUSA: "GRAZIE DAVIDE PER ESSERE PARTE DELLA MIA VITA" "Non ci sono parole, solo un grandissimo dolore. Abbiamo trascorso due anni importanti dove siamo cresciuti insieme sul piano professionale e umano. Grazie Davide per essere parte della mia vita". E' il ricordo dell'ex tecnico della Fiorentina Paulo Sousa, riportato da violanews.com. "Alla famiglia, in particolare a Francesca e Vittoria, ai suoi genitori, al fratello e a tutta la famiglia Viola il mio profondo affetto".

FIGC: NAZIONALE DONNE CON IL LUTTO AL BRACCIO La nazionale di calcio femminile, impegnata alle 12 contro la Finlandia nella gara valida per la Cyprus Cup, scenderà in campo con il lutto al braccio in memoria di Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso ieri in un albergo a Udine. Lo comunica la Figc in un tweet.

FUNERALI MERCOLEDI' O GIOVEDI' Si dovrebbero celebrare mercoledì o giovedì i funerali di Davide Astori. Non si sa ancora se si terranno a Firenze, dove il giocatore viveva con la compagna Francesca e con la figlia Vittoria, o a San Pellegrino, il paese in provincia di Bergamo dove aveva trascorso la sua giovinezza e dove tuttora abitano i suoi genitori.

RINVIO DERBY, TELEFONATA BONUCCI-RANOCCHIA: DOLORE TROPPO FORTE La notizia della morte di Davide Astori ha sconvolto il calcio italiano. Una domenica di un lutto che dura ancora, e che ieri ha provocato il rinvio di tutte le partite di Serie A in programma, compreso il derby tra Milan e Inter previsto per la sera. Stando a quanto racconta Il Corriere della Sera, subito dopo aver appreso la tragica notizia, ieri il capitano dei rossoneri Bonucci ha telefonato all’amico e collega nerazzurro Ranocchia: troppo forte il dolore per la scomparsa di Astori per scendere in campo.

LO STORICO AGENTE: "UN RAGAZZO D'ORO, SONO DISTRUTTO" "Faccio fatica a crederci. Sono distrutto". Sono le parole piene di dolore di Claudio Vigorelli, lo storico procuratore di Davide Astori. "Un ragazzo d'oro - ha proseguito al Corriere dello Sport - Non posso pensare che sia tutto vero. Non ci voglio credere. Per me era come un figlio perché l'ho visto crescere, anno dopo anno, stagione dopo stagione. Lavoravo con lui da quando era nelle giovanili del Milan. Dalla Primavera, anzi dagli Allievi. Come uomo era eccezionale, un ragazzo educatissimo che veniva da una famiglia perbene".

IL PROCURATORE CAPO DECIDE SE DISPORRE L'AUTOPSIA La procura di Udine deciderà oggi se effettuare l'autopsia sul corpo di Davide Astori in giornata. Lo riferisce il Corriere Fiorentino. Il procuratore capo Antonio De Nicolo e la pm Barbara Loffredi, che coordina l'inchiesta sulla morte del capitano della Fiorentina, hanno deciso di attendere l'esito dei primi atti di indagine prima di affidare l'esame autoptico. Ieri i militari hanno ascoltato il medico del club viola Luca Pengue e il portiere Marco Sportiello, ultima persona ad aver visto Astori.

