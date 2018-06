Diego Della Valle: "Chiesa sta bene alla Fiorentina"

12/06/2018

. L'attaccante viola classe 1997 richiestissimo in questa sessione di mercato non si muoverà dalla Fiorentina: "Il ragazzo è così in forma, è bello, ha un padre perfetto., dove deve andare?". Ha commentato così Diego Della Valle a Roma per ricevere il "19' Premio Roma" presso l'Università La Sapienza e ha anche aggiunto a FirenzevVola.it che sul futuro del ragazzo non sa niente: "Posso parlare da tifoso, ma il patron è mio fratello Andrea".

Federico Chiesa, figlio di Enrico, è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina in due stagioni tra Serie A e Coppa Italia ha giocato 38 partite, segnato 6 gol e fornito 9 assist. E' stato convocato anche dal nuovo CT Mancini per le amichevoli disputate dalla Nazionale la scorsa settimana. La Fiorentina non sembra davvero intenzionata a privarsi del suo gioiellino "home made".